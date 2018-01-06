EkonomiTC ANKARA 3SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYI 2017/28 TEREKEANKARA 3 SULH HUKUK MAHKEMESİndenİLAN
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T.C. ANKARA 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYI: 2017/28 TEREKE ANKARA 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden İLAN

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. ANKARA 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI: 2017/28 TEREKE

ANKARA 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

İLAN

Talep eden Finansbank A.Ş Vekili tarafından Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; ESKİŞEHİR İli, ODUNPAZARI İlçesi, , AKÇAĞLAN Mahallesi/Köyü, Cilt No: 3, Hane No:86'da nüfusa kayıtlı Mehmet Selahattin ve Coşkun'dan olma 13/06/1967 doğumlu 13/09/2016 tarihinde vefat eden HÜSEYİN CİHAN ÖZTOPCU'nun (T.C.No:42547183464) mirası, tüm yasal mirasçıları tarafından reddedildiğinden terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

TMK’nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. M. 629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

Basın:731936 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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