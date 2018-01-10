T.C. ANKARA 8. İCRA DAİRESİ

2017/15 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, 30211 Ada, 2 Parsel, AYVALI Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm ün bulunduğu bina girişinin zemini mermerden, giriş kapısı camlı alüminyum malzemeden yapılmıştır. Bina da asansör mevcut olup, kapalı veya açık otopark yoktur. Binanın bulunduğu semt, Keçiören Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde olup, her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Satışı yapılacak daire kuzey batı yönlü olup giriş kapısı çelik, iç kapılar ise kaplama kapılardır. Fiili durumda antre, 4 oda, salon, mutfak, wc'li banyo, ayrı wc ve çift balkondan müteşekkildir. Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları fayans ve tavanları sıva üzeri plastikk boyalı olup kartonpiyerlidir. Mutfak tezgahı granit olup tezgah altında ve üstünde laminant kapaklı dolaplar mevcuttur. Isınma, projesine göre kombili sistemdir. Kalorifer tesisatı çekilmiş olup kombi ve radyatörler mevcuttur. Dairede, pvc'den imal edilen pencerelere demir ferforje ile korkuluk yapılmıştır.Meskenin net faydalı kullanım alanı yaklaşık 135,00m2 olarak ölçülmüştür.

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Adresi : Yükseltepe Mah. (Tapuda Ayvalı) 1833. Sok. Coşgun Gönül Apt. No:14/3 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 615,00 m2 (Ana Gayrimenkul)

Satışı yapılacak bağımsız bölümün net faydalı kullanım alanı 135,00m2 olarak ölçülmüştür.

Arsa Payı : 50/615

İmar Durumu : İmarlı

Kıymeti : 160.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4/ş fıkrası uyarınca istisnadır.

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 10/03/2014 08/04/2014-18009

...KM'ne çevrilmiştir. 196/06/2015-37400

1. Satış Günü : 28/02/2018 günü 14:40 - 14:45 arası

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2. Satış Günü : 28/03/2018 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV Kanunun 17. Maddesinin 4./ş Fıkrası Uyarınca İstisna, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/15 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:733011 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de