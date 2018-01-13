T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2017/9318 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi, 883,00m² yüzölçümlü, 120/883 arsa paylı, 46067 ada 6 parsel 4.Kat 6 nolu bağımsız bölüm Çatı Aralı Mesken Cinsi taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmış olup, Adresi:Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Ahimesut (Tapuda Elvan) Mahallesi, 1902. Sokak üzerindeki 5 kapı no.lu M. Doğan Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 4. Kat 6 no.lu Çatı Aralı Meskenin bulunduğu yer şeklindedir.Bina betonarme yapı tarzında ayrık nizamlı olarak yapılmış olup 1 bodrum, zemin ve 4 normal katlıdır.Binanın zemin katında dükkanlar vardır. 1. katında 1 no.lu daire, 2. katında 2 ve 3 nolu daireler, 3. katında 4 ve 5 nolu daireler, 4. katında ise 6 ve 7 no.lu daireler vardır. Son katlar çatı aralıdır.Binanın 1. katında tek daire olması nedeniyle diğer dairelerin sıralamasında sekme olmasına rağmen mimari projede belirtilen dairelerin filli durumla uyuştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu durum bina sakinleri ile de teyit edilmiştir.Dış cephe ısı yalıtım esaslı mantolaması mevcut olup üzeri hazır sıva+akrilik boya kaplıdır.Giriş kapısı alüminyum, binanın giriş dış zemini kısmen kilit ve kısmen mermer ve iç sahanlığı mermer kaplıdır.Merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı, merdiven yan duvarları alçı sıva+plastik boya kaplıdır. Tavan alçıpan süslemelidir.Her kata çalışan asansörü vardır. Ancak keşif anında çalışmadığı tespit edilmiştir.Çatı aralı mesken olup meskenin giriş katında fiili durum itibariyle 2 oda, salon, antre-koridor mutfak, kiler, banyo, ebeveyn banyosu, WC ve 2 adet balkonu bulunmaktadır. Fiili durumda kiler sonradan odaya çevrilmiş olup mimari projede kiler olarak görünmektedir.Çatı katında ise 2 oda, antre, banyo, ebeveyn banyosu, WC ve 2 adet teras alanı vardır.Balkonlar mutfak ve oda çıkışlıdır.Salonun ve odaların zemini laminat parke kaplıdır. Islak hacimlerden antre zemini laminat, mutfak, normal ve ebeveyn banyolarının ve tuvaletlerin zemini seramik kaplıdır. Salon, antre ve odaların duvarları alçı sıva+plastik boya kaplıdır.Islak hacimlerden mutfak, normal ve ebeveyn banyolarının ve tuvaletlerin duvarları tavana kadar seramik kaplıdır.Tüm duvar-tavan birleşimleri kartonpiyer kaplıdır.Mutfakta granit tezgah ve çelik eviye tezgah altında ve üstünde balon kapak mutfak dolabı ve aspiratörü mevcuttur.Her iki banyoda hilton tipi lavabo, duş teknesi ve kabini ile klozeti vardır. Ebeveyn banyolarında ise seramik lavabo, duş imkanlı alanı ve batarya takımı vardır. WC'lerde lavabo ve tuvalet taşı vardır.İç kapıları panel pres lake boyalı dolup kapıdır.Pencereleri ve balkon kapısı PVC esaslıdır.Daire dış kapısı çelik esaslıdır.Kombili ve doğalgaz kat kaloriferlidir.Kullanım alanı; yerinde yapılan ölçümlerde Çatı Aralı Meskenin net (faydalı) alan toplamı balkonlar ve teras dahil 254,31 m2 olarak ölçülmüştür. Giriş kat alanı 135,36 m2 ve çatı katı alanı 140,95 m2 dir. Balkonların toplam alanı 20,78 m2 dir. Terasların toplam alanı ise 69 m2 dir. Meskenin balkonlar ve teras hariç alanı 164,53 m2 dir. Meskenin bürüt alanı ise 242,72 m2 dir.Mesken Kuzey-Güney-Doğu olmak üzere 3 cepheli ve güneş görür şeklindedir.

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İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü : 02/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 29/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu Etimesgut/Ankara

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9318 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/01/2018

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(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:735306 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de