T.C. ANKARA BATI

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2017/10 Ort. Gid. Satış

İLAN

Ankara Batı 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/353 Esas sayılı dosyasında satışına karar verilen Ankara İli Etimesgut İlçesi 30 Ağustos mahallesi 45605 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaz memurluğumuzun yukarıda numarası yazılı dosyasından satış işlemleri başlatılmış olup memurluğumuzca 27/11/2017 tarihinde bilirkişiler aracılığı ile yapılan kıymet taktiri sonucu satışına karar verilen Ankara İli Etimesgut İlçesi 30 Ağustos mahallesi 45605 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaza 584.000,00 TL değer biçilmiş olup, taşınmaz hissedarlarından Ahmet ve Medine'den olma 03/04/1970 doğumlu 62143403698 TC kimlik numaralı Orhan YÖRÜK, Ahmet ve Medine'den olma 24/01/1973 doğumlu 67774221376 TC kimlik numaralı Hürüze BAYAT, Ahmet ve Medine'den olma 17/06/1976 doğumlu 62137403826 TC kimlik numaralı Efdal YÖRÜK'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından , taşınmazın değerine ilişkin itirazlarının olması halinde ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağından,Sulh hukuk mahkemesine dava açmaları aksi takdirde kıymet taktirinin kesinleşeceği hususu ilan ve tebliğ olunur.

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Basın:725924 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de