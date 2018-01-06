T.C. ANTALYA 2. İCRA DAİRESİ

2017/6841 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz Antalya İli Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi 8986 Ada 1 Parsel olup, Ana Taşınmaz niteliği, Arsa vasfında, yüzölçümü 400,00 m² olduğu, 2. Kat 33 No.lu Bağımsız Bölüm, 59/3200 paylı taşınmazın niteliğinin Büro olduğu ve tam hisse paylı borçlu adına tescilli olduğu görülmüştür.Eklenti Tip:Depo E:2,E:4 Depolar. Taşınmazın üzerinde bulunduğu 8986 Ada 1 Parsel, Antalya ili Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 3822. Sokak üzerindeki parseldir. Parselin bazı merkezlere kuş uçumu mesafeleri; Sakıp Sabancı Bulvarına 560m, Antalya Stadyumuna 300m, Antalya Adliyesine 415m, Adem Tolunay Lisesine 100m, Akdeniz Üniversitesine (Giriş Kapısı) 480m, Eğitim Araştırma Hastanesine 750m ve Yüzüncü Yıl Bulvarına 830m mesafede, şehrin merkezi bir konumundadır. Etrafında birçok kamu kuruluşu ve ticari merkez bulunmaktadır.Ulaşımı toplu taşıma araçları ile oldukça kolaydır ve Sosyo-Ekonomik olarak Yüksek konumda bir yerdedir. Söz konusu taşınmazın Büro kısmı Brüt = 25m² , net = 20m² ve Eklenti E2 kısmı brüt = 130m² ve net = 125m², Eklenti E4 Brüt = 110m² ve net= 105m² dir. Toplamda büro ve eklenti depolar dahil brüt 265m² ve net olarak= 250m² alanlı olup Betonarme Karkas yapı sınıfındaki binanın 2. Katındadır. Bulunduğu katta 14 iş yeri bulunmaktadır. Büronun giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapıdır. İç Kapılarının kasa ve kanatları ahşap doğramadır. Pencereleri alümünyum profildir. Çalışma alanlarının zemini ahşap parke olan olan iş yerinin duvarları alçı üzeri plastik badanalıdır. İş yerinde hacimleri seramik kaplama WC bulunmaktatır. Eklenti kısımlarının kapılar PVC doğramadır, zeminler marley kaplıdır. Elektirik ve su tesisatlıdır. Keşif sırasında; onaylı mimari projesinden farklı olarak ofislerin ortak koridorundan bir kısmın ofise dahil edilerek fazladan alan kazanıldığı görülmüştür.

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Adresi : Bahçelievler (Meltem) Mahallesi, 3822. Sokak, Barohan İşhanı Büro No: 33. Muratpaşa / ANTALYA

Yüzölçümü : 400 m2

Arsa Payı : 59/3200

İmar Durumu : 8986 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin imar durumu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; Ayrık Nizam, 3 kat, Saçak Seviyesi 11.50m’ dir. “Sosyal Tesis Alanında” kalmakta olup yapı tamamlanmış haldedir. Taşınmaza İnşaat Ruhsatı: 10.09.1996 tarih ve 19/46 sayılı yazı ile verilmiştir.

Kıymeti : 550.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

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1. Satış Günü : 07/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 04/04/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6841 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:730712 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de