T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ

2017/2644 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 1118 Ada, 23 Parsel, ÇAYBAŞI Mahalle/Köy, 7 Nolu Bağımsız Bölüm POSTA ADRESİ : Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 1340.Sokak, Kerimoğlu Apt, Bina No: 13 D.No : 7 TAPU KAYDI : İli :Antalya İlçesi : Muratpaşa Mahallesi: Çaybaşı Mah. Ada : 1118 Parsel:23 Ana Gayrimenkul Niteliği : Bodrum ve Zemin Katını Havi İki Katlı Yedi Daireli Kargir Apartman Y.Ölçümü : 560,00 m2 .* 6/54 Arsa paylı, 2.Kat, 7 B.bölüm No?lu Mesken, Malik :Duriye Çam / Mehmet Kızı adına kayıtlı Hisse : Tam.Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat sisteminde, projesine göre Bodrum + Zemin + 2 Normal Kat olarak inşa edilmiş bina içerisinde toplamda 7 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi sıva üzerine dış cephe boyalı, merdiven duvarları plastik, yağlı boyalı, merdivenler ve kat sahanlıkları dökme ve karo mozaik kaplamalı , demir doğramalı ve yaklaşık 42-44 yıllık binadır.Taşınmaz bulunduğu binanın projesinde ve tapu kaydında 2.Katta (uygulanan subasman kotu sebebiyle mahallinde 3.Kat(en üst) katta görülmektedir) bulunduğu binanın güney, doğu ve batı cephelerine istikametli konumda, ahşap dış kapılı olan taşınmaz projesine göre ve mahallinde 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc-lavabo, antre-hol ve 3 balkon hacimlerinden oluşan taşınmazın, salon ve oda zeminleri ahşap parke kaplı, duvarları saten boyalı ve köşeleri kartonpiyerlidir. Mutfak ve ıslak zemin hacimleri seramik kaplı, iç kapıları ve pencere doğramaları ahşap doğramalı, mutfak dolaplı olan taşınmaz projesine göre net 100m2 ve brüt 115 m2 alana sahip Mesken vasfında taşınmazdır.

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Arsa Payı : 6/54

İmar Durumu : Taşınmazın üzerinde bulunduğu arsa vasfındaki taşınmaz Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınmış olan 05.05.2017 Tarih ve E.14922 Sayılı yazıda belirtildiğine göre 1/1000 Ölçekli uygulama imar planındaAyrık nizam, 3 katlı, Yapılanma koşullarında bir kısmı ‘’Konut’’ alanında bir kısmı ‘’Yeşil Alanda’’ bir kısmıda ‘’İmar Yolunda’’ kalmaktadır. Denmektedir. Ana taşınmaz üzerinde 14.04.1973 Tarih ve 48/12 sayılı Yapı Ruhsat ile kat irtifakı kurulmuştur.

Kıymeti : 160.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif kurum haciz şerhleri ve ipotek şerhi vardır.Tapu kaydındaki gibidir.

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1. Satış Günü : 15/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 12/04/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : 6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, 1118 Ada, 23 Parsel, ÇAĞLAYAN Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm POSTA ADRESİ : Muratpaşa İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 1340.Sokak, Kerimoğlu Apt, Bina No: 13 D.No : 1 TAPU KAYDI : İli :Antalya İlçesi : Muratpaşa Mahallesi: Çaybaşı Mah. Ada : 1118 Parsel:23 Ana Gayrimenkul Niteliği : Bodrum ve Zemin Katını Havi İki Katlı Yedi Daireli Kargir Apartman Y.Ölçümü : 560,00 m2.* 6/54 Arsa paylı, Bodrum Kat, 1 B.bölüm No?lu Mesken, Hisse : Tam .Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas inşaat sisteminde, projesine göre Bodrum + Zemin + 2 Normal Kat olarak inşa edilmiş bina içerisinde toplamda 7 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi sıva üzerine dış cephe boyalı, merdiven duvarları plastik, yağlı boyalı, merdivenler ve kat sahanlıkları dökme ve karo mozaik kaplamalı , demir doğramalı ve yaklaşık 42-44 yıllık binadır.taşınmaz bulunduğu binanın projesinde ve tapu kaydında Bodrum katta (uygulanan subasman kotu sebebiyle mahallinde bodrum kat ile zemin(giriş) kat arasında görülmektedir) bulunduğu binanın güney, doğu ve batı cephelerine istikametli konumda, ahşap dış kapılı olan taşınmaz projesine göre ve mahallinde 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, wc-lavabo ve antre-hol hacimlerinden oluşan taşınmazın, salon ve oda zeminleri karo mozaik ve lambri kaplı, duvarları plastik boyalıdır. Mutfak ve ıslak zemin hacimleri dökme mozaik kaplı, iç kapıları ve pencere doğramaları ahşap doğramalıı, mutfak dolaplı olan taşınmaz projesine göre net 74m2 ve brüt 85 m2 alana sahip Mesken vasfında taşınmazdır.

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Arsa Payı : 6/54

İmar Durumu : Taşınmazın üzerinde bulunduğu arsa vasfındaki taşınmaz Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınmış olan 05.05.2017 Tarih ve E.14922 Sayılı yazıda belirtildiğine göre 1/1000 Ölçekli uygulama imar planındaAyrık nizam, 3 katlı, Yapılanma koşullarında bir kısmı ‘’Konut’’ alanında bir kısmı ‘’Yeşil Alanda’’ bir kısmıda ‘’İmar Yolunda’’ kalmaktadır. Denmektedir. Ana taşınmaz üzerinde 14.04.1973 Tarih ve 48/12 sayılı Yapı Ruhsat ile kat irtifakı kurulmuştur.

Kıymeti : 110.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Muhtelif kurum haciz şerhleri ve ipotek şerhi vardır.Tapu kaydındaki gibidir.

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1. Satış Günü : 15/03/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü : 12/04/2018 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : 6. İcra Müdürlüğü Önü - Antalya Adalet Sarayı MURATPAŞA / ANTALYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2644 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurumların dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olacaklardır. 22/12/2017

NOT : İşbu ilan, tebligat yapılamayan ilgililere tebliği niteliğinde olup, bila iade tebligatlar hakkında gazete ilanı ile yetinilecektir.

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Basın:726107 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de