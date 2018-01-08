T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu

Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.







