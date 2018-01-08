T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/724 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın ili , Koçarlı ilçesi ,
MEVKİİ : Taşköy mahallesi, Taşköyiçi mevkii
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 1230
VASFI : zeytinlik
YÜZÖLÇÜMÜ : 1455.00 toplam alanın 502,31 m2'lik kısmı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Merhum Kezban Salcın mirasçısı Merhum Emir Ayşe Salcın mirasçıları Turgut Kurt, Kamuran Kurt, Emir Ayşe Can, davalı Merhum Hüsnü Salcı mirasçıları Müşerref Kabak, Fatma Çelen, Yakup Salcı, Miyaser Aydın Mevlüt Salcı ile davalılar Rifat Salcı, Ayşe Aydoğdu, Kemal Salcın adına kayıtllıdır
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmazların belirtilen kısımlarında daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti ile davacı kurum adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/724 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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