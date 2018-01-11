T.C. BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2016/312 Esas

Konu:

İLAN METNİ

T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI tarafından yol inşaatı ve emniyet sahası tesisi etmek amacıyla Bahçe ilçesi, Ayranikizharman Mahallesi kapsamında aşağıda ekli listede dava dosyası nosu, ilçesi, köyü, parsel numarası ile vasfı, yüzölçümü, maliklerinin ad - soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. Maddesi gereğince bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup,

Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi halara karşı düzeltme davası açabilecekleri ;

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Açılacak iş bu davalarda husumetin T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltileceği,

Kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Bahçe Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı;

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

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KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

İLİ : OSMANİYE İLİ,

İLÇE : BAHÇE İLÇESİ, AYRANİKİZHARMAN MAHALLESİ,

Dosya No Ada -Parsel Mevkii Tapu Alanı Malik

2016/312 411 ada Ayranikizharman 153,66 m² Mehmet Özkan,

21 parsel Mah. Halil Erdemir ve

arkadaşları

MUHTIRA

T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI tarafından 2942 S. Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ile daimi irtifak hakkı tescil davası açılmıştır.

Kamulaştırma konusu olan Bahçe ilçesi, Ayranikizharman Mahallesi 411 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 153,66 m² 'lik kısmının tamamının kamulaştırılmasına ilişkindir.

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Taşınmaz malikleri Mehmet özkan, Halil Erdemir ve arkadaşlarıdır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin, T.C. Devlet Demir Yollarına yönetilmesine,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığının ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden kamulaştırılması istenilen taşınmazın mülkiyeti T.C. Devlet Demir Yolları adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Bahçe Ziraat Bankası Şubesine yatırılacaktır.

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Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

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