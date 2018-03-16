T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/791 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bakırköy Şevketiye Mah, 1080 Ada, 22 Parsel, 830,00 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın 7/396 hissesi satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 13/09/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Bakırköy İlçesi, Yeşilyurt (tapuda Şevketiye) Mahallesi, Dervişzade Tandır Aralığı Sokakta, tapunun 1080 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı ve Dervişzade Tandır Aralığı Sokaktan 38 dış kapı numarası alan 830,00m2 miktarlı kayden arsa mahallen kagir binanın 7/396 hissesi niteliğindedir. Dervişzade Tandır Aralığı Sokak paralel cephesi 23,00mt, arka cephesi 17,00mt., yola dik derinliği ortalama 40,00mt. olan yamuk geometrik şeklinde ve tamamı 830,00m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan inşaat halindeki kagir bina keşif tarihi itibari ile yaklaşık %95’lik bir kısmı bitirilmiş durumdadır. Bina 2 bodrum kat+ zemin kat+ 3 Normal kat+ çekme katlı, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 1.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, 2.bodrum katı kapalı otopark, ana girişinin de yer aldığı 1.bodrum katında üç daire, zemin katta iki, 1.ve 2. katlarda dörder daire, 3.katta iki adet dubleks daire olmak üzere toplam on beş bağımsız bölümlüdür. Bina kat sahanlık ve basamakları granit döşemeli, asansörlü, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, daire içlerinde zeminler seramik, granit ve ahşap parke kaplı, banyo ve WC’ler seramik kaplı, duvarları sıvalı-boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, PVC doğramalı ve çift camlı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Tamamı 830,00m2 alan üzerinde bulunan kargir apartmanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 2.389,00m2 olup, taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü Belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli talep gören konut sahasında yer almaktadır. "denilmektedir.

İmar Durumu :Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 29.07.2016 tarih, 49531 sayılı imar durum belgesine göre; Bakırköy İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 1080 ada, 22 parsel sayılı taşınmaz; 16.09.2007/28.11.2012 onanlı, 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam, Taks:0.25, Hmax:14.50mt. (4 kat) irtifalı “Konut Alanında” kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 624.115,37 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapıdır.

1. Satış Günü : 25/05/2018 günü 10:50 - 11:00 arası

2. Satış Günü : 22/06/2018 günü 10:50 - 11:00 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

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SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/791 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:769230 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de