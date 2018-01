T.C. BATMAN 2. İCRA DAİRESİ

2016/192 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Batman ili, Merkez ilçesi, Çarıklı köyü Seyrantepe Mevkii, 115 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz Çarıklı köyü sınırları dahilindedir. Taşınmazın içerisinde Hasankeyf-Batman karayolunun geçtiği, toprak bünyesinin killi-tınlı toprak yapısında olduğu, alkalik ve tuzluluğun olmadığı, ulaşım probleminin bulunmadığı, iklim şartlarına bağlı her türlü bitkisel ürün yetiştirilebileceği, Dicle nehrine tamni 30-40 m mesafede olduğu bu nedenle sulu tarım arazisi vasfında olduğu, yağış miktarı, ekolojik şartlar dikkate alındığında nadasa yer verilmeden her yıl ürün almanın mümkün olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir. NOT: TAŞINMAZ ÜZERİNDE YER ALAN 13/06/2017 TARİH 5802 YEVMİYELİ ŞERH GEREĞİNCE TAŞINMAZ SADECE TEK BİR İHALE ALICISINA SATILACAKTIR. BİRDEN FAZLA ALICI MÜŞTEREKEN BİR TAŞINMAZIN İHALESİNE KATILMAYACAKTIR.

Adresi : Batman Merkez Çarıklı Köyü Seyrantepe Mevkii Sınırları Dahilinde Bulunmaktadır. Merkez / BATMAN

Yüzölçümü : 32.056,41 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İMAR PLANI DIŞINDA KALMAKTADIR.

Kıymeti : 195.932,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3083 Sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca kısıtlıdır.

1. Satış Günü : 13/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 10/04/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : BATMAN ADLİYESİ MEZAT SALONU Z. KAT

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/192 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

7-Tebliğ yapılamayan ilgilileriçin İİK.127.(Değişik madde: 6352 S.K. -02.07.2012/m.30) gereğince "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.” tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın:734685 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de