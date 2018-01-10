T.C. BUCAK İCRA DAİRESİ

2017/264 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Bucak İlçe, 39 Ada, 20 Parsel, ÇAVUŞLAR MAH. Mahalle/Köy, Tepecik Mevkii, Zemin, 4 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz ilçe merkezisine yaklaşık 500 m. kadar kuzey yönde, Bucak Devlet Hastanesinin doğusundaki yol üzerindedir. Kadastro kaydı itibariyle, arsa vasfında, 456,19 m² alanında taşınmazdır. Taşınmazın batısı ve güneyi yol ve diğer yönleri ile şahıslara ait arsalarla çevrilidir. Yolda alt ve üst yapı çalışmaları mevcuttur. Taşınmazın üzerinde; Bodrum, zemin, asma kat ve iki kattan oluşun bir yapı mevcuttur. Yapının zemin katına bulunan dükkanlar asma katla birlikte kullanılmaktadır. Zeminde yaptığımız soruşturmada borçluya ait zemin kat 4 nolu bağımsız bölümü tespit ettik. Tespit edilen dükkan 35,00 m² olup 35,00 m².lik asma katla birlikte kullanılmaktadır. Yapı yaklaşık 7-8 yıllık olup % 15 yıpranma mevcuttur. Bahçe kısmında her hangi bir ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan dükkan tipi yapı asma katla birlikte iki katlı olup, betonarme malzemeden yapılmış, taban alanı 35,00 m², yaklaşık 7-8 yıllık olan yapıda %15 yıpranma mevcuttur. Yapıda asansör ve ısıtma sistemi olmakla 3-B grubu yapılardandır. Taşınmazın yukarda bahsedilen özellikleri göz önüne alındığında rayiç piyasa değeri; Arsa değeri = 456,19 x 700,00 TL/m² = 319333,00 TL.dir. Arsa payına düşen arsa değeri = 319333,00 x (12000/84000) = 45619,00 TL.Taşınmaz üzerinde bulunan dükkan tipi yapı asma katla birlikte iki katlı olup, betonarme malzemeden yapılmış, taban alanı 35,00 m2, yaklaşık 7-8 yıllık olan yapıda %15 yıpranma mevcuttur. Yapıda asansör ve ısıtma sistemi olmakla 3-B grubu yapılardandır. Buna göre; Dükkanın değeri = 35,00 + 35,00 = 70,00 x 838,00 TL/m2 58660,00 x 0,85 = 49861,00 TL.dir. Bodrum katın değeri = 8 x 24,5 = 196,00 m² x 838,00 TL/m² = 164248,00 x 0,85 = 139610,80 TL.dir. Bodrum katın arsa payına düşen değeri = 139610,80 x (12000/84000) = 19944,40 TL.dir. TOPLAM DEĞER = 45619,00 + 49861,00 + 19944,40 = 115424,40 TL.dir.

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Adresi : Burdur İl, Bucak İlçe, 39 Ada, 20 Parsel, ÇAVUŞLAR MAH. Mahalle/Köy, Tepecik Mevkii, Zemin, 4 nolu Nolu

Yüzölçümü : 456,19 m²

Arsa Payı : 12/84

İmar Durumu : Bucak Belediyesi imar planı ve yerleşik alanı içerisinde, imar uygulaması yapılmış, konut alanına ayrılan yerlerdendir.

Kıymeti : 115.424,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcut

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1. Satış Günü : 28/02/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

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2. Satış Günü : 27/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Bucak Adalet Sarayı Müzayede(Mezat) Salonu

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Burdur İl, Bucak İlçe, 170 Ada, 58 Parsel, ATİLLA Mahalle/Köy, HÜYÜCEK Mevkii, Atilla Mahallesi 170 Ada, 58 parsel nolu taşınmaz;Taşınmaz Bucak Belediyesi hudutları dahilinde, imar planı içerisinde olup olmadığı bilinemeyen, taşınmazın üzerinde hububat ekili, tarla niteliğinde taşınmazdır. Taşınmazın umuma ait yola cephesi bulunmamakta, Ancak kuzeyindeki 6 nolu parsel üzerinde bulunan irtifak hakkı olarak belirlenen ve kime ait olduğu tespit edilemeyen yoldan 150 m. kadar kuzeydeki Bucak Kestel yoluna ulaşmak mümkündür. Taşınmazın Batısındaki tarla üzerinde bir hayli eski bir kısım yapılar bulunmakta, Batıdaki bu taşınmazın da batısındaki taşınmazda imar planı uygulaması yapılmış ve imar arsaları oluşturulmuştur. Taşınmaz ilçe merkezine yaklaşık 5 Km. kadar batı yönde, Bucak Kestel yolunun 150 M. kadar güneyinde, Antalya-Burdur Karayolunun1500 M. kadar batısındadır. Kadastro kaydı itibariyle tarla vasfında 9.666,00 m2 alanında taşınmazdır. Taşınmazın tüm yönleri ile şahıslara ait tarlaları ile çevrilidir. taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmazın toprak yapısı Killi-tınlı, orta bünyeli, düz derin, geçirgen, verimli, makineli tarıma uygun, arazi kullanım kabiliyeti bakımıdan 1. sınıf kuru, tarla vasfındadır. Parsel üzerinde keşif tarihinde arpa ekilidir.

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Taşınmazın yukarıda hahsedilen özellikleri göz önüne alındığında rayif piyasa değeri;579.960,00-TL dir. Tamamı borçluya aittir.

Adresi : Burdur İl, Bucak İlçe, 170 Ada, 58 Parsel, ATİLLA Mahalle/Köy, Hüyücek Mevkii.

Yüzölçümü : 9.666 m²

İmar Durumu : Bucak Belediyesi hudutları dahilinde.

Kıymeti : 579.960,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcut

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1. Satış Günü : 28/02/2018 günü 14:15 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 27/03/2018 günü 14:15 - 14:25 arası

Satış Yeri : Bucak Adalet Sarayı Müzayede(Mezat) Salonu

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/264 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:733249 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de