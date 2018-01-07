EkonomiTC ÇORLU 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO 2017/556 KAMULAŞTIRMA İLANI
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T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2017/556 KAMULAŞTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/556

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ ili Çorlu ilçesi

MEVKİİ : Türkgücü Mahallesi

PARSEL NO : 1532

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.793,01 m2 irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : KERİM GÖKAY KARSLI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Türkgücü Mahallesi 1532 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri yukarıda belirtilen taşınmaz TEİAŞ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi ,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet hakkı TEİAŞ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıflar Bankası Çorlu şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/556 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın:731397 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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