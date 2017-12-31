T.C. DİYARBAKIR 6. İCRA DAİRESİ

2017/31 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 1774 Ada, 2 Parsel, MEZOPOTAMYA(Pasif) Mahalle/Köy, 26 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın bina yaşı 2016 yılı olup,bir yıllık binadır.altta dükkan yoktur.Z+12 kattan oluşur.binada her katta 4 daires vardır.brüt alanı 190 m'2 net alanı ise 173 m'2 dir.75 mtlik yola yakın Marduk spor kompleksinin yukarısında 3 bloklu sitede 6.katta yer alır.taşınamzın iç mekanının hol ve antre bağlantılı 3 oda 1 salon mutfak,banyo,wc dağılımlı,2 balkonu vardır.salon ve odalar laminant parke ,ıslak zeminler seramik,antre ve hol granittir.salon,oturma odası yatak odası duvar kağıdı ile diğer kısımlar alçı saten sıva üzeri plastik boyalı,banyo mutfak ve wc duvarları tavana kadar seramik fayans kaplamalı,mutfak eviyte tezgahı mermer alt ve üst ahşap dolaplıdır.pencereler pimapen,kapılar ahşap doğramadır.doğalgaz tesisatı çekilmiş elektriği ve içme suyu müstakildir.

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Adresi : Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mah.Sipan Cad.Grand Yapı Sitesi C Blok 6.Kat No:26 Kayapınar / DİYARBAKIR

Yüzölçümü : 173 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı belediye imar sınırları dahilind ekalıp uygulama imar planı kapsamındadır.E=1,25 TAKS =0,20

Kıymeti : 240.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Diğer :

1. Satış Günü : 27/02/2018 günü 16:00 - 16:05 arası

2. Satış Günü : 27/03/2018 günü 16:00 - 16:05 arası

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Satış Yeri : HUZUREVLERİ MAH. DİCLEKENT BULVARI NO:16 6.İCRA DAİRESİ KALEMİ KAYAPINAR /DİYARBAKIR -

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/31 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:729174 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de