T.C. DİYARBAKIR 6. İCRA DAİRESİ

2017/71 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, 1026 Ada, 12 Parsel, KAYAPINAR Mahalle/Köy, A Blok 7. kat 20 Nolu Bağımsız Bölüm

Özellikleri : Parsel üzerinde 2009 yılında tamamlanıp kullanıma başlanmış, bodrum kat, zemin kat ve 13 adet normal kattan ibaret, 40 mesken ve 6 adet dükkan bulunan bina mevcuttur. Binanın bulunduğu mahalde Belediyenin su, elektrik, altyapı ve doğalgaz hizmetleri mevcut olup ısınma sistemi de doğalgazdır. Bulunduğu mevkide Cebeli Nur Camii, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İÖO, Diclekent Anaokulu,IMKB Hamit Aytaç İÖO, Forum AVM ve bir çok özel işyeri bulunmaktadır. Taşınmaz 3 oda, 1 salon,1 mutfak, 1 banyo, 1 ebeveyn duş, 2 tuvalet, 2 balkon, antre ve holden oluşmaktadır. Brut alanı 156,46 m2, kullanılabilir net alanı 148,61-m2dir. Antre ve hol zemini seramik kaplı olup, diğer yaşam alanlarının zemini parke kaplıdır. Bütün yaşam alanlarının duvarları boyalıdır. Salon ve diğer odların tavanı alçı levhalarla yapılmış 1. sınıf asma tavandır. Daire içerisinde yüklük ve vestiyer bulunmakla beraber bütün iç mekan kapıları 1. sınıf ahşaptır. Güney doğu ve Batı Cephesine bakmakta ve bütün odalarla beraber mutfakta güneş ışığından faydalanmaktadır. Dış kapısının çelik kapı olduğu görüldü. Pencelerinin ısı yalıtımlı PVC olduğu bilirkişi tarafından belirtilmiştir.

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Adresi : Medya Mahallesi 178. Sokak Hatipoğlu 2(Şelale) Sitesi A Blok(Yerinde E Blok/9A yazıyor) Kat:7 No:20 Kayapınar / DİYARBAKIR

Yüzölçümü : 5.595,17 m2

Arsa Payı : 135654896650/13022870078400

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Emsal(Kaks):2,00 Taks:0,25

Kıymeti : 220.600,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 16/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

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Satış Yeri : Mezat Salonu (Ek Hizmet Binası) - Diclekent Bulvarı Park Orman Karşısı Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu KAYAPINAR / DİYARBAKIR

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/71 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:729164 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de