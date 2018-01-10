T.C. EDREMİT 2. İCRA DAİRESİ

2016/239 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Edremit İlçe, 1841 Ada, 4 Parsel, Altınoluk kö,ü 1-2 kat, 3 nolu bağımsız bölüm Mesken-Dubleks cinsli taşınmazdır. Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat taks:0,25, kaks:0,75 yoğunlukta, konut alanı içerisinde kalmaktadır.Taşınmaz eklenti bilgilerinde taşınmaza ait E:3 kömürlük ve E:5 çatı arası eklentileri bulunmaktadır. Antandros Cad. 4.Sokak üzerinde bulunan taşınmaz Çanakkale asfaltının kuzeyinde kalmaktadır. Anayola yaklaşık 300 m, denize ise 320 m mesafededir.Çevresinde Antandros Antik kenti bulunmaktadır.Bağımsız bölümün ana yapısı betonarme karkas tarzda, ayrık nizanda, 3 katlı olarak yapılmıştır. Ana yapı içerisindeki bağımsız bölümlere ait kat irtifakı kurulmuştur.Kalorifer ve asansör tesisi bulunmamaktadır.Yaklaşık 20 yıllık bir yapıdır. Ana yapının bulunduğu parsel çok eğimli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Antandros caddesi ile ulaşım sağlanılmaktadır.Ana yapının her katında 2 daire bulunmaktadır.Bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapı olarak yapılmıştır.Alt katta büyük bir salon ve balkonu, salon içerisinde mutfak,banyo ve arka tarafta bir balkon ile üst kata çıkan merdiven kovası üst katta antre, iki adet oda, odanın birine ait balkon ve banyo, teras katta denize hakim bir teras, teras üzerinde pergole, antre, antre içerisinde lavabo yeri, yatak odası ve odaya bağlı banyo bulunmaktadır.Bağımsız bölüm açık alanlarla birlikte yaklaşık 148 m2 büyüklüğündedir. Yerler seramikle ıslak mekan duvarları tavana kadar fayansla kaplıdır. Duvarlar alçı sıvalı ve boyalıdır.Banyo içerisinde dörtlü vitrifiye takımı mutfak içerisinde gerekli çalışma tezgahı, tezgah altında ve üstünde dolapları mevcuttur.İç kapılar sert ağaçtan yapılmış cilalı vaziyette, balkon kapı ve pencereleri pvc esaslı malzemeden yapılmış ve normal cam takılıdır. Bağımsız bölüm genellikle 2. konut olarak kullanılmaktadır.

REKLAM

Yüzölçümü : 359,55 m2 Arsa Payı : 450/1580

İmar Durumu : Yok Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan yönetim planı:08.11.1996-Askeri güvenlik bölgesi:01.07.1996 Y:3324

1. Satış Günü : 01/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 28/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Edremit Adliyesi - Edremit Adliyesi Zemin Kat Santral Odası Önü Adliye Koridoru EDREMİT / BALIKESİR

Satış şartları :

REKLAM

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

REKLAM

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

REKLAM

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

REKLAM

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/239 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:733175 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de