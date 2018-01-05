T.C. ELMALI İCRA DAİRESİ

2016/732 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Elmalı İlçe, 1796 Parsel, TAVULLAR Mahalle/Köy, Taşınmaz Yumma Saylar mevkiinde olup, tapu kaydına göre Yarı Açık Büyükbaş Hayvan barınağı üniteleri, işçi evi arsası olarak geçmektedir. Borçlu adına kayıtlı taşınmaz 32.230,90 m2 olup tam hisselidir. Krokide A harfi ile gösterilen 38,72 m2 miktarında tek katlı bekçi evi: tuğla yığma olarak yapılmıştır. Kaba inşaatı tamamlanmıştır. İnce imalatlar henüz tamamlanmamıştır. Çatısı beton tabliye çatıdır. B harfi ile gösterilen 101,40 m2 Kagir 3 katlı işçi evi: 2 normal katlı ve 3. kat çatı katı şeklinde büyükçe bir terası olmak üzere tamamlanmış ve evin üzeri çatı ve kırma kiremit örtüsü ile kaplanmıştır. Evin 3 katı da kullanılabilir özelliktedir. C harfi ile gösterilen 284,73 m2 miktarında tek katlı yarı açık yem doposu ile yem deposuna bitişik 144,93 m2 miktarındaki sundurma: ön cephesi açık arka ve iki yan cephe duvarlı olarak kapatılmış ve sıvanmıştır. Çatın taşıyıcı direkleri demir boru ve üzeri demir profil üzeri galvanizli trapez saç ile kaplanmıştır. Taşıyıcı direkler zayıf malzemeden yapılmıştır. 144,93 m2 lik sundurmada arka duvara kaydırma şeklinde yapılmıştır. Yapı tekniği aynıdır. J harfi ile gösterilen yapı 144,93 m2 taban alanına sahip C yapısına bitişik sundurmadır. D harfi ile gösterilen 1.991,07 m2 miktarındaki tek katlı yarı açık hayvan barınağı: Ortası araç girebilen çift tarflı hayvan barınağı olabilecek şekilde projelenen bir yapıdır. Taşıyıcı direkler demir borulu üzerleri profil malzeme ve galvaniz saç kaplama ile yapılmıştır. kenar duvarları 3.00-metre civarında duvarla örülmüş ve sıvanmıştır. Duvar üzerleri açıktır. Zemin hayvan ihtiyaçlarına uygun betonlanarak zemin meyilli bir şekilde yapılmıştır. Hayvanların yem yeme ve birbirlerinden ayrılmaları için demir imalattan korkuluklar ve mekanizmalar yapılmıştır. E harfi ile gösterilen 747,21 m2 miktarında tek katlı yarı açık yem deposu: Aynı taşıyıcı sistem ve üzeri kapatılan deponun arka cephesi kısmen kapalıdır. Diğer kenarları açıktır. F harfi ile gösterilen 244,90 m2 miktarındaki tek katlı süt sağım ünitesi: Süt sağım ünitesi ve soğutma tankları bölümü L şeklinde projelenmiştir. Bir bölüm sağım bir bölüm de süt toplama tankı ve soğutma bölümlerini içerir: Bu bölüm seramik kaplamalıdır. Taşınır tipte olan makine bölümü hesaplara dahil edilmemiştir. Krokide görülen 119,64 m2 lik bölüm de aynı tarzda sundurma şeklinde yapılarak üzeri kaplanmıştır. İ harfi ile gösterilen yapı F yapısına bitişik 119,64 m2 miktarında sundurma G harfi ile gösterilen 287,01 m2 miktarındaki silaj deposu: Alt zemin ve kenarlar beton ile çevrelenmiştir. Üzeri açıktır. H harfi ile gösterilen 34,37 m2 miktarındaki Tek katlı elektrik ünite binası: Yığma tarzda beton tabliyeli olarak yapılmıştır. D yapısı uzantısında kapalı katı atık deposu ile yine uzantı devamında takribi 30-m çapında 10 m derinliğinde sıvı atık için kazı çalışmasının keşif anında devam ettiği görülmüştür. Krokide G harf ile belirtilen 43,10 m2 si ile H harfi ile gösterilen yapının 4,35 m2 si yolda kalmaktadır. Kalan 14.800,00 m2 üzerinde de yonca ürünü bulunmaktadır. Arazinin doğu-güney cephesi biriket duvarla, diğer kenarları tel çit ile çevrilidir. Buna göre Yarı açık B Baş hayvan barınağı 32.230,90 m2x12,TL=386.770,80 TL+A harfi gösterlen 38,72 m2 Bekçi evi x 200 TL= 7.744 TL +B harfi ile gösterilen 101,40 m2 Üç katlı İşçi evi x 3 kat x500TL= 152.100 TL+C harfi ile gösterilen 284,73 m2 yem deposu x200TL =56.946 TL+ J harfi ile gösterilen 144,93 m2x 150 TL= 21.740,TL+ D harfi ile gösterilen 1.991,07 m2Büyük baş hayv. Barınağı x 300 TL=597.321TL+ E harfi ile gösterilen 747,21 m2 yem deposu x200TL=149.442 TL+F harfi ile gösterilen 244,90 m2 süt sağım ünitesi x 350TL = 85.715TL+J harfi ile gösterilen 119,64 m2 x150 TL=17.946 TL+G harfi ile gösterilen 287,01 m2 Silaj Deposu x 40,00 TL=11.480,00 TL+H harfi ile gösterilen 34,37 m2 Elektrik ünitesi x 200TL= 6.874TL+ Çevre düzenlemesi: 15,000 TL+ Katı Atık dep yer altı: 40.000 TL+ Kazı alanı 10.000TL+ 3 adet 3 yaşlarında vişne ağacı 150 TL+ 1 adet 3 yaşlarında erik ağacı 50 TL+ 1 adet 3 yaşlarında şeftali ağacı 50 TL olmak üzere toplam 1.559,328,80 TL eder.

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İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.559.328,80 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: İpotek, haciz

1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Elmalı Belediyesi İhale Salonu (En Üst kat) -

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Elmalı İlçe, 209 Parsel, TAVULLAR Mahalle/Köy, Taşınmaz tapuda tarla vasfında 8.000 m2 miktarında, borçlu adına kayıtlı keşif tarihi itibari ile yonca ekili tarla olarak kullanılmaktadır. Söz konusu taşınmazın piyasa değeri ise 8.000 m2 x 12.000 TL = 96.000,00 Tl eder.

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İmar Durumu : İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 96.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Haciz

1. Satış Günü : 20/02/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : Elmalı Belediyesi İhale Salonu (En üst kat) -

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/732 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:729559 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de