EkonomiTC ESKİŞEHİR 3 (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU2017/55 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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T.C. ESKİŞEHİR 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/55 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. ESKİŞEHİR 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/55 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 354 Ada, 9 Parsel, MUTTALIP Mahalle, ORTAYOL MEVKİSİ Mevkii, Taşınmaz Tarla niteliğindedir.düz-düze yakın drenaj sorunu olmayan, sulanabilen, kumlu-tınlı alüvyal toprak tekstürüne sahip, derin profilli, sulanan mutlak tarım arazisi durumunda oldukları Taşınmazların, bulunduğu bölgedeki yağış miktarı, topoğrafik yapı, ekolojik durum ve yukarıda açıklanan özellikler dikkate alınarak uygun tarım teknikleri uygulandığında SULU şartlarda yetişen kültür bitkilerinin yetişebileceği özelliktedır. Taşınmaz Eskişehir ilinde sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı, şehre, tüketim ve satış noktalarına yakın bir konumdadır.

Adresi : Muttalıp Mahallesi Ortayol Mevkisi Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 9.475,00 m2 Arsa Payı : TAM

İmar Durumu: Yok , Tarla niteliğinde olup Belediye sınırları içinde imar planı dışında palansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 427.957,32 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Yok

1. Satış Günü : 02/02/2018 günü 09:30 - 09:40 arası

2. Satış Günü : 07/03/2018 günü 09:30 - 09:40 arası

Satış Yeri : 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı 266 Nolu Oda MERKEZ / ESKİŞEHİR

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 15430 Ada, 146 Parsel, FEVZİÇAKMAK Mahalle, ATAK MEVKİSİ Mevkii, Taşınmaz Tarla niteliğindedir.düz-düze yakın drenaj sorunu olmayan, sulanabilen, kumlu-tınlı alüvyal toprak tekstürüne sahip, derin profilli, sulanan mutlak tarım arazisi durumunda oldukları Taşınmazların, bulunduğu bölgedeki yağış miktarı, topoğrafik yapı, ekolojik durum ve yukarıda açıklanan özellikler dikkate alınarak uygun tarım teknikleri uygulandığında SULU şartlarda yetişen kültür bitkilerinin yetişebileceği özelliktedır. Taşınmaz Eskişehir ilinde sebze üretiminin yoğun olarak yapıldığı, şehre, tüketim ve satış noktalarına yakın bir konumdadır.

Adresi : Fevziçakmak Mahallesi Atak Mevkisi Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 6.607,37 m2 Arsa Payı: TAM

İmar Durumu : Yok ,Taşınmaz Tarla niteliğindedir. Belediye sınırları içinde imar planı dışında plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 298.435,08 TL KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Yok

1. Satış Günü : 02/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 07/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu - Adalet Sarayı 266 Nolu Oda MERKEZ / ESKİŞEHİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.

Hissedarların ihaleye iştirak etmeleri halinde hissesi %20 den aşağı olanların %20 teminatlarını tamamlayarak yatırdıkları takdirde ihaleye iştirak edebileceklerdir. Dışardan ihaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar teminat yatırmak zorundadırlar. Aksi takdirde teminat alınmayacağı gibi ihaleye iştirak edemezler,

Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/55 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:726512 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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