T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2017/110 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Bilgileri ; Eskişehir İli, merkez Odunpazarı İlçesi , Yıldıztepe mahallesi , 7944 ada , 7 parsel , yüzölçümü 197,00 m2 , Ana Taşınmaz Niteliği Arsa , Kat: : zemin , B.B.No : 2 , Arsa Payı 80/630, Mesken , Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.

Taşınmazın içinde bulunduğu ana bina ; Bodrum + yüksek zemin + 2 normal katlı inşaat halindeki binadır. Meskun mahal içindedir. Çevresindeki yapılaşma yeni tamamlanmakta olup, gelişmekte olan bölge içindedir. Binada merdivenler betonarmedir.. Betonarme karkas bina III. Sınıf , B grubu yapı sınıfına girmektedir. Bina ve daire batı cephelidir. Binanın dışı akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyanmıştır. Isınma sistemi doğalgaz kombi ile yapılacak şekilde yer altında kalan boruları döşenmiştir. Her katta 2 adet daire olacak şekilde yapılmaktadır. Ulaşım yaklaşık 82 mt. yakınındaki Halk caddesinden geçen tramvay ile yapılmaktadır. Şehir merkezine ise yaklaşık kuş uçuşu 2359 mt. mesafededir. Ortak kullanımlı kapalı otoparklı olarak projesine göre yapılmaktadır.. Binanın iç duvarları alçı sıvalı konumundadır. Çatı kiremitleri binada olup , imalatı yapılmamıştır. Çatısı ahşap imalat ile kapatılmıştır.

Dairenin Özellikleri ; Taşınmazın proje brüt alanı yaklaşık 80,60 m2 dir. Salon + 2 oda ( bir oda salondan ışık alacak ) + antre + mutfak + banyo + wc + balkon vardır. Dairede sadece camsız pvc pencere doğramaları takılıdır. Tüm kapılar yoktur. Tabanlar betonarme konumundadır. Banyo ve wc duvarları renki seramik ile kaplı olup , tavan ve taban betonarme konumundadır. Tüm odaların, mutfağın ve antrenin duvarları ve tavanları alçı sıvalıdır. Duvar içinde kalan elektrik ve sıhhi tesisat , kalorifer boruları döşenmiştir. Banyo ve Mutfakta aksam ve armatürler yoktur.

İmar Durumu : İmar Planına göre bitişik nizam üç ( B- 3 ) kat mesken yapımına müsaadelidir.

Kıymeti : 90.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 10/05/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 04/06/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapu Bilgileri : Eskişehir İli, merkez Odunpazarı İlçesi , Akpınar mahallesi , 103 ada , 2 parsel , yüzölçümü 599,20 m2 , Ana Taşınmaz Niteliği Tek katlı betonarme ev ve arsası , Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.

Parselin üzerinde brüt alanı yaklaşık 80,00 m2 tek katlı betonarme ev ve binaya bitişik şekilde yapılmış yaklaşık 30,00 m2 brüt alanlı depo vardır. Ayrıca peyzajı yapılmış , meyve ağaçlı bahçesi vardır. 485 ve 486 sokaklarının kesiştiği yerde köşe parseldir. Akpınar mahallesine ve Seyitgazi karayoluna yakın mesafededir. Yakın çevresinde benzer tipte yapılmış 1-2 katlı ve bahçeli evler Kapalı Cezaevi ve E.B.B. Asfalt şantiyesi vardır. Meskun mahal içindedir. Bina III. Sınıf , A grubu ve depo I sınıf A grubu yapı sınıfına girmektedir. Parselin çevresi yaklaşık h : 1,50 ? 1,60 mt. yüksekliğinde bahçe duvarı ile çevrilidir. Dışı dış cephe boyası ile boyanmıştır. Isınma sistemi katı yakıt ve elektrik ile yapılmaktadır. Bahçe kapısı demir , mesken kapısı çelik , pencereleri pvc doğramadır. Giriş holü cam balkon şeklinde kapatılmıştır. Ulaşım yaklaşık 132,00 mt. doğusundan geçen Seyitgazi karayolu ile yapılmaktadır. Şehir merkezine ise yaklaşık kuş uçuşu 11.523 mt. mesafededir. Belediye ve Tedaş hizmetlerinden yararlanılacak konumdadır.

İmar Durumu : Uygulama İmar Planı sınırları dışında kalmaktadır. 1 / 100.000 ölçekli çevre düzeni planı sınırları içinde kalmakta ve 2004 yılında onaylanan Belediye sınırları içinde kalmaktadır. Ayrıca Sarısungur göleti uzun mesafe koruma alanı içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 205.000,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 10/05/2018 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 04/06/2018 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR

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3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Bilgileri : Eskişehir İli, merkez Odunpazarı İlçesi , Yıldıztepe mahallesi , Devetepesi mevkii , 1548 ada , 26 parsel , yüzölçümü 483,90 m2 , Ana Taşınmaz Niteliği Arsa , Kat: : 2. ve çatı , B.B.No : 13 , Arsa Payı 5319 / 64520 , Dubleks Mesken , Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.

Taşınmazın içinde bulunduğu ana bina ; Oruçkaptan ( genişliği 10 mt. ) üzerinde olup kuzeybatı cephelidir. Bodrum + yüksek zemin + 2 normal katlı yeni yapım binadır. Meskun mahal içindedir. Çevresindeki yapılaşma yeni tamamlanmakta olup, gelişmekte olan bölge içindedir. Binada merdivenler mermer kaplıdır. Betonarme karkas bina III. Sınıf , B grubu yapı sınıfına girmektedir. Bina kapalı ortak kullanımlı otoparklı olup , dışı akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyanmıştır. Isınma sistemi doğalgaz?kombi ile yapılmaktadır. Her katta 6 adet apart daire vardır. Ulaşım yaklaşık 110,00 mt. yakınındaki Halk caddesinden geçen tramvay ile yapılmaktadır. Şehir merkezine ise yaklaşık kuş uçuşu 1.590 mt. mesafededir. Belediye , Tedaş ve Esgaz hizmetlerinden yararlanılacak konumdadır.

Dairenin Özellikleri ; Taşınmaz arka bahçeye cepheli olup , Brüt alanı yaklaşık 117,00 m2 ( 51 + 66 ) dir. 2. Katta : oda + giriş holü ? üst kat çıkış merdiveni + wc , Dubleks Katta : 2 oda + hol + mutfak + banyo + balkon vardır. Daireye giriş kapısı çelik , iç kapılar kaplama ahşap ve pencereler pvc doğramadır. Odaların tabanı laminant parke ve ıslak zeminlerin tabanı seramik kaplı , Daire içi duvarlar ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Mutfak ve Banyo kullanılacak şekilde dizayn edilmiştir. Petekleri panel radyatördür. Üst kat merdiveni betonarme üzeri mermer kaplıdır.

İmar Durumu : İmar Planına göre bitişik nizam üç ( B- 3 ) kat mesken yapımına müsaadelidir. Ticaret Bölgesidir.

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 10/05/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 04/06/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri: 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/110 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:768404 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de