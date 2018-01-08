T.C. FATSA İCRA DAİRESİ

2017/779 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ordu İl, Fatsa İlçe, 184 Ada, 1 Parsel, YAPRAKLI Mahalle/Köy, Kargadöneği Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın bulunduğu bina betonarme olarak inşaa edilmiş olup, bodrum+zemin+6 normal kattan ibarettir, dış cephesi ısı yalıtım kaplamalı, sovalı ve boyalıdır, merdiven ve hol kaplamaları mermer bina ana giriş kapıları camlı demir doğrama ve merdiven korkulukları demir doğramadır, bina asansörlü, ısınma türü merkezi sistem kaloriferlidir, çevre düzenlemesi yapılmıştır. daire 3 oda, 1 salon, hol, mutfak, wc, banyo ve balkondan ibarettir, giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap kapı ve pencereler pvc doğrama olup ısıcamlıdır, koridor taban döşemesi seramik, salon ve odalar parke kaplamadır, Wc, banyo tabanı ve duvarları seramiktir, mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur, tüm odalar hollerin duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır, elektrik su ve kalorifer tesisatları vardır. 4. sınıf A grubu yapılar sınıfına girmektedir, binadan %15 yıpranma payı düşülecektir.Taşınmazın bulunduğu arsa imar planı içinde kalmakta olup, konut yerleşim alanındadır, Şehir merkezine, ticaret alanına, bankalara uzak bir konumdadır, çevresinde toplu konut olarak yapılaşma gelişmektedir, Belediye Hizmetlerinden yararlanmakta, altı yapısı ikmal edilmiştir. Arazi yapısı meyillidir, ulaşımı kolay esken nitelikli taşınmaz.

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Yüzölçümü : 144 m2

Kıymeti : 198.200,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Yönetim Planı

1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : FATSA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/779 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Not: İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmasına

Basın:731389 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de