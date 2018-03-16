T.C. GAZİOSMANPAŞA 4. İCRA DAİRESİ

2017/2023 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 12288 Parsel, ARNAVUTKÖY Mahalle/Köy, Taşocağı Mevkii, Üzerinde B.A.K sistemle inşa edilmiş iki katlı bir bina bulunduğu, binanın cephesinin zemin katta sıvalı boyalı, üst katta sıvalı olduğu, çatısının olmayıp teras vaziyetinde olduğu, binaın her bir katında birer daire olup, üst kat daireye binanın yanındaki merdivenden çıkılmakta olduğu, binada elektrik, su, alt katta doğalgaz tesisatlarır buluduğu, daaire giriş kapıları demir doğrama kapı, pencereleri pvc doğranmalı, iç doğramaları ahşap, ıslak zeminleri seramik kaplamalı olduğu, binanın kullanım inşaat alanını temel dahil 250m² olduğu belirtilmiştir. BORÇLUNUN 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Adresi : Nenehatun Mah. Yaylı Sok. No:9 Arnavutköy / İSTANBUL

Yüzölçümü : 162,00 m2

İmar Durumu : Arnavutköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün elektronik sisteminden alınan imar durum belgesine göre; Arnavutköy ilçesi, 12288 parsel 14.06.2010 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Arnavutköy Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planında Emsal: 0,95 ve Hmax:3 Kat konut alanında kalmakta olduğu, kısmen de yola teki bulunduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 240.187,50 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 14/05/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 18/06/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Gaziosmanpaşa Adliyesi 4. İcra Müdürlüğü Kalemi G.O.Paşa/İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2023 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:769387 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de