T.C. GEBZE 4. İCRA DAİRESİ

2017/3450 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 699 ada , (1) Parsel No.lu 2058,54 m2 ?yüzölçümlü, arsa vasıflı ana taşınmazda 70/2400 arsa paylı, kat irtifaklı E blok, 1. kat, (5) Bağımsız Bölüm No.lu mesken,

ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz halihazırda; Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, 434 sokak ile 435 sokağa cepheli, ÇAĞDAŞ Kent Sitesinde dış kapı numarası ?27 olan binada, E Blok, 1. kat, merdiven çıkışının solunda, çelik kapılı, (5) nolu mesken olup iki oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, antre ve hol bulunmaktadır. Odalar ve salon zemini lamine parke, ıslak hacimler seramik kaplıdır. Daire, plastik badanalı, amerikan panel iç kapı, plastik dış doğramalıdır. Doğal gaz kombi ısıtmalıdır. Dair net 90,00 m2, olup brüt inşaat alanı 103,00 m2 `dir.

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Kıymeti : 189.131,00 TL

KDV Oranı : %1

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1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. KAT B-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 699 ada , (1) Parsel No.lu 2058,54 m2 ?yüzölçümlü, arsa vasıflı ana taşınmazda 75/2400 arsa paylı, E Blok 1. kat, (6) Bağımsız Bölüm No.lu mesken,

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ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz halihazırda;Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, 434 sokak ile 435 sokağa cepheli, ÇAĞDAŞ Kent Sitesinde dış kapı numarası ?27 olan binada, E Blok, 1. kat, merdiven çıkışından sola dönüldüğünde sağdaki, çelik kapılı, (6) nolu mesken olup üç oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, antre ve hol bulunmaktadır. Odalar ve salon zemini lamine parke, ıslak hacimler seramik kaplıdır. Daire, plastik badanalı, amerikan panel iç kapı, plastik dış doğramalıdır. Doğal gaz kombi ısıtmalıdır. Dair net 113,00 m2, olup brüt inşaat alanı 123,00 m2 `dir.

Kıymeti : 211.119,00 TL

KDV Oranı : %1

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1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. KAT B-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ

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3 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 699 ada , (1) Parsel No.lu 2058,54 m2 ?yüzölçümlü, arsa vasıflı ana taşınmazda 75/2400 arsa paylı, E Blok 1. kat, (7) Bağımsız Bölüm No.lu mesken,

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ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz halihazırda ;Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, 434 sokak ile 435 sokağa cepheli, ÇAĞDAŞ Kent Sitesinde, dış kapı numarası ?27 olan binada, E Blok, 1. kat, merdiven çıkışından sağa dönüldüğünde sağdaki karşı çelik kapılı, (7) nolu mesken olup; üç oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, antre ve hol bulunmaktadır. Odalar ve salon zemini lamine parke, ıslak hacimler seramik kaplıdır. Daire, plastik badanalı, amerikan panel iç kapı, plastik dış doğramalıdır. Doğal gaz kombi ısıtmalıdır. Dair net 113,00 m2, brüt inşaat alanı 123,00 m2 `dir.

Kıymeti : 211.119,00 TL

KDV Oranı : %1

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1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:45 - 10:50 arası

Satış Yeri : MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. KAT B-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ

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4 NO'LU TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI : Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 699 ada , (1) Parsel No.lu 2058,54 m2 ?yüzölçümlü, arsa vasıflı ana taşınmazda 70/2400 arsa paylı, E Blok 1. kat, (8) Bağımsız Bölüm No.lu mesken,

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ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz halihazırda; Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, 434 sokak ile 435 sokağa cepheli, ÇAĞDAŞ Kent Sitesinde, dış kapı numarası ?27 olan binada, E Blok, 1. kat, merdiven çıkışının sağında merdivene bitişik, çelik kapılı, (8) nolu mesken olup iki oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, antre ve hol bulunmaktadır. Odalar ve salon zemini lamine parke, ıslak hacimler seramik kaplıdır. Daire, plastik badanalı, amerikan panel iç kapı, plastik dış doğramalıdır. Doğal gaz kombi ısıtmalıdır. Dair net 90,00 m2, brüt inşaat alanı 103,00 m2 `dir.

Kıymeti : 189.131,00 TL

KDV Oranı : %1

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1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:55 - 11:00 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:55 - 11:00 arası

Satış Yeri : MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. KAT B-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ

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ORTAK ÖZELLİKLERİ : Taşınmazların bulunduğu yapı yaklaşık 16-20 Yıllık yapı olup değerlendirmede yıpranma bedeli düşülmüş olup yer aldıkları binanın yapısal özellikleri dikkate alınarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre 3. Sınıf (B) Grubu yapı türünden olup m2 birim fiyatı 838,00 TL/m2 ‘dir. Çayırova şehir merkezine uzak, çevresi yoğun olarak site şeklinde binalar ile çevrilidir. Yukarıda belirtilen objektif unsurlarda göz önüne alındığında, taşınmazın, imar parseli olması, tüm belediye hizmetlerinden faydalanması, adres kolaylığı ve çevresindeki yoğun yapılaşmalar ile alım ve satım kabiliyeti ile bu bölgedeki emsal dairelerin serbest piyasa alım-satım rayiçleri dikkate alınarak, kıymet taktiri tarihi itibarı ile değerlendirme yapılmış olup arsa m2 birim fiyatları 2.000,00 TL/m2 dir.

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İMAR DURUMLARI : 1/1000 Ölçekli Çayırova Revizyon Uygulama İmar Planında, Konut Alanında kaldığı, Ayrık Nizam, 4 kat, ön bahçe çekme mesafesi 5,00 m, yan çekme mesafesi 3,00 m, TAKS : 0,30, KAKS : 1,20 ‘olduğu, aynı zamanda bu adalar için Çayırova İlçesi İmar Plan Hükümleri ve Planlı Alanlar TİP İmar Yönetmenliği Hükümlerinin geçerli olduğu belirtilmiştir.

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3450 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:728861 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de