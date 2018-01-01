T.C GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü

S.No: VERGİ NUMARASI ADI SOYADI/UNVANI DÖNEMİ VERGİ-CEZA NEVİ TOPLAM MİKTARI ADRESİ

(VERGİ+CEZA)

1 6210435899 MİRA GERİ DÖNÜŞÜM 2013-2015-2017 ÖZEL USULSÜZLÜK- 982,773,59 İLKİZ SOK.NO:20/12 SIHHIYE

MÜH.LTD.ŞTİ. KDV-VERGİ ZİYAI CEZASI ÇANKAYA/ANKARA

1- Yukarıda adı ve soyadı(ünvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Vergi Ceza İhbarnameleri 213 sayılı V.U.K.'nun 99. Mad. gereğince posta ile bilinen adreslerine tebliğ yapılamamıştır.

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2- 213 sayılı V.U.K.'nun 105. mad. gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri;

3- Kendilerine müddetle kaim olmak üzere tebliğat yapılacağından riayet edilmediği taktirde anılan kanunun 106.mad. Gereğince iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda adı geçen şahıslara tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın:729465 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de