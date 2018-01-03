EkonomiTC GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU2017/16 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/16 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 86 Ada, 153 Parsel, 346,55 m2 taşınmaz olup; tapuda arsa vasfındadır.Üzerinde ekonomik değer taşıyan her hangi bir yapı yoktır. Düz bir arazi yapısına sahip, her türlü inşai faaliyete uygun zemine sahiptir.Taşınmaz hertürlü alt yapı hizmetlerinden hızlıca yararlanır.Gölcük Kongre Sarayı ve sosyal aktivite tesislerinin karşısında, denize, eğitim kurumları ve pazar yerine yakın mesafededir.

Adresi : Dumlupınar Mahallesi, Sahil Cad. 86 ada, 153 parsel Gölcük/Kocaeli

İmar Durumu : Ayrık Nizam, 2 katlı, TAKS=0,40 ve KAKS=0,80 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : KDV Hariç 207.930,00 TL (KDV oranı %18)

Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut

1. Satış Günü : 13/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 13/03/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

Basın:729465 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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