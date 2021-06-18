T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi için Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak

Başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız
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