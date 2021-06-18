T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi için Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine alınacak 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak.

Haber Merkezi 18 Haziran 2021, 09:59 Son Güncelleme: 18 Haziran 2021, 10:01 Yeni Şafak