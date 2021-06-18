Ekonomi TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi için Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi için Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimine alınacak 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 02-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi için Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanı

Başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden en geç 16 Temmuz 2021 günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Seçme ve Giriş Sınavı İlanına Ulaşmak İçin Tıklayınız

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