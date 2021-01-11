Ekonomi TC İçişleri Bakanlığı bin 772 sözleşmeli personel alacak
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T.C. İçişleri Bakanlığı bin 772 sözleşmeli personel alacak

T.C. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 772 adet boş pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alımı yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Basın İlan Kurmu.
Basın İlan Kurmu.

Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

T.C. İçişleri Bakanlığının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

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