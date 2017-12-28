EkonomiTC İSTANBUL 14İCRA DAİRESİ2004/16079 ESASSIRA DERECE KARARI
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T.C. İSTANBUL 14.İCRA DAİRESİ 2004/16079 ESAS SIRA DERECE KARARI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL 14.İCRA DAİRESİ

2004/16079 ESAS

SIRA DERECE KARARI

İstanbul 14.İcra Dairesi’nin 2004/16079 Esas sayılı dosyasından borçlu Cesa Cember San ve Tic Aş’ye ait Bursa ili Orhangazi İlçesi Topselvi Mah 182 ada 167 Parsele deki gayrmenkul 09/10/2014 tarihinde Orhangazi İcra Müdürlüğü 2010/963 Talimat Sayılı dosyasından 4.810.000,00-TL’ye alacağa mahsuben dosyamız alacaklısına ihalesinin yapıldığı ve ihalenin kesinleşmesine müteakip, ihale bedeli ile alacak miktarı arasındaki farka faizler işletirek dosyamıza 2.274.190,55-TL gönderilmiştir.

Talimat Dosyasında satış için 90.098,61-TL masrafı yapıldığı, bu miktarın ihale bedelinden düşülerek kalan 2.184.091,94-TL’yi toplanan İ.İ.K 100. Md. Yarar malumatlar doğrultusunda İ.İ.K 140 MD. Uyarınca devam eden hacizler ile sıra derece kararı yapılmasına karar verilmiş olup;

Dosyadan yapılan masrafların dökümü aşağıya çıkarılıp devamında sıra cetvelini gösterir tablo yapılmıştır.

İhale Bedelinden Kalan Toplam : 2.184.091,94-TL

Paylaştırılacak Tutar : 2.184.091,94-TL

İ.İ.K HÜKÜMLERİNE TEVFİKAN YAPILAN SIRA VE DERECE CETVELİDİR

1.SIRA

DOSYA NO : 3612 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : ORHANGAZİ VERGİ DAİRESİ

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 563429,22TL

HACİZ TARİHİ : 14/06/2004 - 1827 Tarih ve Yevmiye nolu haczi

2.SIRA

DOSYA NO : 127770 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : KADIKÖY SGK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 320259,00TL

HACİZ TARİHİ : 09/09/2005 - 3136 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 3.SIRA

DOSYA NO : Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : KADIKÖY VERGİ DAİRESİ

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 189946,29TL

HACİZ TARİHİ : Tarih ve Yevmiye nolu haczi

4.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/457 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : İSMET ÇALIŞKAN

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 8379,85TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı

HACİZ TARİHİ : 27/05/2004 - 1645 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 5.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/458 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : NECMETTİN ÇALLIK

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 6313,77TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı

HACİZ TARİHİ : 27/05/2004 - 1646 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 6.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/455 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : MUSTAFA DEMİR

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 7971,93TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı

HACİZ TARİHİ : 27/05/2004 - 1647 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 7.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/456 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : ALİ ARSLAN

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 14138,86TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı

HACİZ TARİHİ : 27/05/2004 -1648 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 8.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/619 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : BEKİR ÖZTÜRK

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 7013,15TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı

HACİZ TARİHİ : 28/05/2004 - 1677 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 9.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/620 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : ŞENDOĞAN ÇELİK

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 2626,75TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı

HACİZ TARİHİ : 28/05/2004 - 1678 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 10.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :AKTEM KİM MADDE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TİC VE SAN LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1000TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 11.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ALİ RIZA DOĞRU

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1400TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 12.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ANKARA PAZARI KIRTASİYE LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 557,84TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 13.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ASSAN HYNDAİ ÇELİK ÜRÜN SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1207,92TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 14.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :BURHAN ÇELİK

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 100000TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 15.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :CAHİT BİNGÖL

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 15000TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 16.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ÇEMSAN DEMİR ÇELİK SAN TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 12684,73TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 17.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ÇITIROĞLU NALBURİYE LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 2969,67TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 18.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ÇOŞKUN METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 4534,02TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 19.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :EGELİ POLİSAJ SAN TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 811,25TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 20.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :EKO BASIN YAYIN DAĞITIM TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 2187,27TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 21.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ER BORU SAN TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 4909,34TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 22.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ERAY PETROL CENGİZ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 2400TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 23.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ERYILDIZ METAL GIDA TUR TAŞ LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 36919,31TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 24.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ERYILDIZ TİC AHMET UZUNER

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1142,23TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 25.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ESA DEMİR ÇELİK ÜRÜN DIŞ TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 35905,52TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 26.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :FROMM HOLDİNG AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 29452,63TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 27.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :GAZİ METAL MAMÜLLERİ SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 16852,38TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 28.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :GÖKLER MOTORLU ARAÇLAR AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 370TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 29.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :GÜRTAŞ METAL TİC SAN LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 187902TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 30.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :HAKAN SÖKMEN

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 3500TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 31.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :HALİL AKYILDIZ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 626TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 32.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :HASAN ÖZTOPRAK

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 252200TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 33.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :HÜRPET PETROL SAN TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 3680TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 34.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :HÜSEYİN BATI

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1102,11TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 35.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :İSMAİL TACI

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 21558,07TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 36.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :KAMİL ŞENTÜRK

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1762TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 37.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :KARBETON LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1646,14TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 38.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :KOMSAN KOMPRESÖR SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1185,8TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 39.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :KÜRÜM PETROL TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1188,87TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 40.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :MEGA BOYA SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1034,16TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 41.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :MİTVİLLİ STEEL PRODUCTS CO

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 18877,12TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 42.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :MURAT GÖKDEMİR

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 5352TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 43.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :NEŞE ULUBAY

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 46732,53TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 44.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :NİHAT UYSAL

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 750TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 45.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :NURCİVAN HIRDAVAT MAKİNE LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 4331,28TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 46.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ÖZGÜL APAYDIN

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1000TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 47.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :PARKE TEK PARKE SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1617,14TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 48.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :PETEK PETROL KOLLEKTİF ŞİRKETİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1862,95TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 49.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :PETROLLER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1144,26TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 50.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :PETROM PETROL ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 6000TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 51.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :PRİNTA GRAFİK VE MATBAA LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 802,9TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 52.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :RAPOR BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 4514,38TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 53.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :RAŞİT ÖZTOPRAK

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 700TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

54.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :RENK ULUSAL ARASI TAŞIMACILIK GÜMRÜK LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1232,3TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 55.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :SAADETTİN KARAAĞAÇ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 7205,69TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 56.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :SELİM SABANLI

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 27334,47TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 57.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :SELKO ATEŞ TUĞLA SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 2690,69TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

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“Erdoğan’ın bir telefonuyla 6 milyon insan meydanları doldurdu!”
Erbil'de bulunan Hacı Cemal Cami imamı Seyid Ahmet Pencweni, Cuma hutbesinde Ümmetin karşı karşıya kaldığı tehditleri anlatarak, Türkiye'deki darbe girişimini lanetlemişti.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


Aşkı bir de Trabzonlu Fuat dededen dinleyin
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
İsrail’in korkunç eğitim sistemi
İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

Artık pasaport emniyetten verilmeyecek
2018'de emniyetin işleri biraz daha hafifleyecek. Pasaportlar bundan sonra polis tarafından verilmeyecek. İşte 2018'de pasaport fiyatlarıyla birlikte yapılacak değişiklikler.


Filistinlilerden Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli, Haerm-i Şerif'in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtı. Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa'da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.
İsrail’in casus ‘gözleri’
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
Ballon d’Or ödülünü kazanan 'son dünyalı' Kaka ve bilinmeyen yönü
Varlıklı bir ailede doğması, kendi hikayesini yazmasına engel değildi. Brezilya'da bir istisna olarak favelada yetişmeyen Kaka'nın, 18 yaşında geçirdiği ve hayatında dönüm noktası olan kazadan zirveye uzanan ilgi çekici hikayesi sizlerle…
Venezuelalı temsilci ABD'ye meydan okudu: Dünya satılık değildir!
Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'ye meydan okudu. ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarı,128 ülkenin oyu kabul edildi.



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