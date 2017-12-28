T.C. İSTANBUL 14.İCRA DAİRESİ
2004/16079 ESAS
SIRA DERECE KARARI
İstanbul 14.İcra Dairesi’nin 2004/16079 Esas sayılı dosyasından borçlu Cesa Cember San ve Tic Aş’ye ait Bursa ili Orhangazi İlçesi Topselvi Mah 182 ada 167 Parsele deki gayrmenkul 09/10/2014 tarihinde Orhangazi İcra Müdürlüğü 2010/963 Talimat Sayılı dosyasından 4.810.000,00-TL’ye alacağa mahsuben dosyamız alacaklısına ihalesinin yapıldığı ve ihalenin kesinleşmesine müteakip, ihale bedeli ile alacak miktarı arasındaki farka faizler işletirek dosyamıza 2.274.190,55-TL gönderilmiştir.
Talimat Dosyasında satış için 90.098,61-TL masrafı yapıldığı, bu miktarın ihale bedelinden düşülerek kalan 2.184.091,94-TL’yi toplanan İ.İ.K 100. Md. Yarar malumatlar doğrultusunda İ.İ.K 140 MD. Uyarınca devam eden hacizler ile sıra derece kararı yapılmasına karar verilmiş olup;
Dosyadan yapılan masrafların dökümü aşağıya çıkarılıp devamında sıra cetvelini gösterir tablo yapılmıştır.
İhale Bedelinden Kalan Toplam : 2.184.091,94-TL
Paylaştırılacak Tutar : 2.184.091,94-TL
İ.İ.K HÜKÜMLERİNE TEVFİKAN YAPILAN SIRA VE DERECE CETVELİDİR
1.SIRA
DOSYA NO : 3612 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : ORHANGAZİ VERGİ DAİRESİ
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 563429,22TL
HACİZ TARİHİ : 14/06/2004 - 1827 Tarih ve Yevmiye nolu haczi
2.SIRA
DOSYA NO : 127770 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : KADIKÖY SGK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 320259,00TL
HACİZ TARİHİ : 09/09/2005 - 3136 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 3.SIRA
DOSYA NO : Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : KADIKÖY VERGİ DAİRESİ
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 189946,29TL
HACİZ TARİHİ : Tarih ve Yevmiye nolu haczi
4.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/457 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : İSMET ÇALIŞKAN
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 8379,85TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı
HACİZ TARİHİ : 27/05/2004 - 1645 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 5.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/458 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : NECMETTİN ÇALLIK
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 6313,77TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı
HACİZ TARİHİ : 27/05/2004 - 1646 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 6.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/455 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : MUSTAFA DEMİR
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 7971,93TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı
HACİZ TARİHİ : 27/05/2004 - 1647 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 7.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/456 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : ALİ ARSLAN
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 14138,86TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı
HACİZ TARİHİ : 27/05/2004 -1648 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 8.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/619 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : BEKİR ÖZTÜRK
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 7013,15TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı
HACİZ TARİHİ : 28/05/2004 - 1677 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 9.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/620 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : ŞENDOĞAN ÇELİK
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 2626,75TL. Faiz ve masraf dahil. 09/10/2014 tarihli kapak hesabı
HACİZ TARİHİ : 28/05/2004 - 1678 Tarih ve Yevmiye nolu haczi 10.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :AKTEM KİM MADDE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TİC VE SAN LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1000TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 11.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ALİ RIZA DOĞRU
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1400TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 12.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ANKARA PAZARI KIRTASİYE LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 557,84TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 13.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ASSAN HYNDAİ ÇELİK ÜRÜN SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1207,92TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 14.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :BURHAN ÇELİK
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 100000TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 15.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :CAHİT BİNGÖL
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 15000TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 16.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ÇEMSAN DEMİR ÇELİK SAN TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 12684,73TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 17.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ÇITIROĞLU NALBURİYE LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 2969,67TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 18.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ÇOŞKUN METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 4534,02TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 19.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :EGELİ POLİSAJ SAN TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 811,25TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 20.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :EKO BASIN YAYIN DAĞITIM TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 2187,27TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 21.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ER BORU SAN TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 4909,34TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 22.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ERAY PETROL CENGİZ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 2400TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 23.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ERYILDIZ METAL GIDA TUR TAŞ LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 36919,31TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 24.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ERYILDIZ TİC AHMET UZUNER
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1142,23TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 25.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ESA DEMİR ÇELİK ÜRÜN DIŞ TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 35905,52TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 26.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :FROMM HOLDİNG AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 29452,63TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 27.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :GAZİ METAL MAMÜLLERİ SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 16852,38TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 28.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :GÖKLER MOTORLU ARAÇLAR AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 370TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 29.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :GÜRTAŞ METAL TİC SAN LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 187902TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 30.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :HAKAN SÖKMEN
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 3500TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 31.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :HALİL AKYILDIZ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 626TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 32.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :HASAN ÖZTOPRAK
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 252200TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 33.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :HÜRPET PETROL SAN TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 3680TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 34.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :HÜSEYİN BATI
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1102,11TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 35.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :İSMAİL TACI
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 21558,07TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 36.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :KAMİL ŞENTÜRK
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1762TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 37.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :KARBETON LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1646,14TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 38.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :KOMSAN KOMPRESÖR SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1185,8TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 39.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :KÜRÜM PETROL TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1188,87TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 40.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :MEGA BOYA SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1034,16TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 41.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :MİTVİLLİ STEEL PRODUCTS CO
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 18877,12TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 42.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :MURAT GÖKDEMİR
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 5352TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 43.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :NEŞE ULUBAY
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 46732,53TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 44.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :NİHAT UYSAL
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 750TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 45.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :NURCİVAN HIRDAVAT MAKİNE LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 4331,28TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 46.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ÖZGÜL APAYDIN
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1000TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 47.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :PARKE TEK PARKE SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1617,14TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 48.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :PETEK PETROL KOLLEKTİF ŞİRKETİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1862,95TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 49.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :PETROLLER ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1144,26TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 50.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :PETROM PETROL ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 6000TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 51.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :PRİNTA GRAFİK VE MATBAA LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 802,9TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 52.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :RAPOR BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 4514,38TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 53.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :RAŞİT ÖZTOPRAK
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 700TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
54.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :RENK ULUSAL ARASI TAŞIMACILIK GÜMRÜK LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1232,3TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 55.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :SAADETTİN KARAAĞAÇ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 7205,69TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 56.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :SELİM SABANLI
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 27334,47TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI 57.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :SELKO ATEŞ TUĞLA SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 2690,69TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI