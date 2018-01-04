EkonomiTC İSTANBUL ANADOLU 10 İCRA DAİRESİ2017/9951 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ 2017/9951 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ

2017/9951 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Pendik İlçe, Kurtköy Mahalle/Köy, 4013 Ada, 4 Parsel, B6 Blok, 2. Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı. 3+1 konumda olan daire; antre, balkonlu mutfak, salon, biri balkonlu üç yatak odası ve tuvalet planında, 115 m2 brüt yüz ölçümlü, pencereler pvc, kapılar amerikan panel kapı, mutfakta; tezgah alt ve üstünde dolaplar, banyoda; küvet klozet ve lavabo, elektruk su ve kombi sistemde doğalgaz kalorifer tesisatlı, tapu kaydında bulunan yönetim planı tarihinden binanın 16 yaşında olduğu anlaşılmıştır. Site 240 daire, 12 villadır. Bahçesi peyzajlı, açık otoparklı, basket sahası, çocuk oyun bahçesi mevcut, site çevresi duvar ve çitle çevrili, girişte görevli mahali mevcut, belediye teknik alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bölgede, ulaşımı yürüme mesafesinden sonra kolaydır.

Adresi : İstanbul İl, Pendik İlçe, Kurtköy (Yenişehir) Mahalle, Reyhan Cad., No:4/7, B6 Blok, 2. Kat, D:12

Yüzölçümü : 115 m2

Arsa Payı : 192/45436

İmar Durumu : 4 parsel; 1/1000 ölçekli 10/07/2012 tasdik tarihli, Yenişehir ve Çamlık Mahalleleri bir kısmına ilişkin revizyon uygulama imar planında, Kaks:0,60 max H:12,50 yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 380.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:İski Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı vardır. Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı KARTAL / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9951 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/12/2017

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:730369 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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