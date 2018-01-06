T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. İCRA DAİRESİ

2016/883 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda özellikleri yazılı taşınmazın açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

2 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜM NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri:Taşınmaz tapuda İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta, 542 Ada, 18 Parsel Sayılı B Blok Zemin Kat 2 No.lu Bağımsız Bölüm no.da kayıtlı 1.796,30 m2 yüzölçümlü, (A) Blok 16 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası nitelikli taşınmazda bulunan 3650/143704 arsa paylı B blok Zemin Kat 2 no.lu, 1.Bodrum Katta Deposu Olan Dükkan nitelikli taşınmaz dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır. Ana taşınmaz Ümraniye İli, Namık Kemal Mahallesi, 542 Ada, 18 Parsel sayılı taşınmazın "Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Marmara Caddesi Gümüş Sok. No:2-4 adresinde ve üzerinde 2 adet betonarme blok bina bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur.Belediye otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.Söz konusu parselin güney cephesinden geçen Gümüş sokaktan yaklaşık 30m. doğu istikametine gidildiğinde Marmara caddesine, bu caddeden yaklaşık 100m. güney batı istikametinden gidildiğinde Talatpaşa Caddesine, bu caddeden yaklaış 1900m. batı istikametine gidildiğinde Bulgurlu Caddesi üzerinden Gürpınar caddesi, bu caddeden yaklaşık 900m. kuzey ve batı istikametine idildiğinde Ümraniye-Üsküdar-Tem bağlantı yoluna ve bu yoldan da yaklaşık 2000m. batı istikametine gidildiğinde 0-1 karayolu Altunizade köprülü kavşağına ulaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu parselin 0-4 yolu Anadolu otoyol kavsağına kuş bakışı mesafesi yaklaşık 2900m'dir. Taşınmazın yakın çevresinde Namık Kemal Lisesi ve anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Eyüboğlu İlköğretim Okulu, Koleji ve Fen Lisesi, Ahmet Kılıçarslan İlk ve Ortaokul, Atakent Lisesi, İstiklal İlk ve Ortaokulu ve Dörtyol Camii bulunmaktadır.

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Ana Gayrimenkul B Blok mimari projesi 29.11.2013 tarihinde 17014 sayı ile onanmış, B Blok yapı ruhsatı 05.12.2013 tarih ve 17014 sayı ile verilmiştir. A Blok için yapı kullanma izin belgesi olmasına rağmen B Blok için yoktur. B Blok yapı Ruhsatına göre binanın toplam inşaat alanı 29 adet daire, 1 adet dükkan ve ortak alan olarak toplam 4566006m2 şeklinde işlenmiştir. A ve B blokların toplam inşaat alanı yapı ruhsatlarına göre 9.275,00m2'dir. Projesine göre söz konusu blokların 2.Bodrum katları bir olup kapalı otopark ve sığınak alanları bulunmaktadır. B Blok onaylı mimari projesine göre 2 bodrum, zemin ve 14 normal kat olmak üzere toplam 17+ÇAK katlıdır. B blok ana girişi zemin kattan değil, 1. Bodrum kattan yapılmıştır. Projesine göre binanın 1.bodrum katında dükkana air depo alanı ve lobi mekalnlarından, zemin katta b,na girişi 1 adet dükkan ve 1 adet daire mekanları ve diğer noröal katlarda her katta 2 adet daire görülmektedir. 14.Normal kattaki daireler çatı dubleksi şeklindedir. B Blokta 2 adet asansör bulunmaktadır. Arka cephede daire içlerinden ulaşımı olan yangın merdiveni bulunmaktadır. Blokların dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Dairelerin doğalgazlı merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Bloklar keşif tarihi itibariyle yaklaşık 1 yaşındadır.

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Bilirkişi incelemesi dükkanın içi görülemeden yapılmıştır. Taşınmazın projesine göre dükkan girişi zemin kattan ve Gümüş Sokaktan verilmesine rağmen mevcutta dükkan girişi Marmara Caddesinden verilmiştir. Bodrum katında dükkana giriş mevcuttur. Söz konusu 2 no.lu bağımsız bölüm projesinde ve yerinde bina ana girişinin hemen sağındaki dükkandır. Onaylı mimari projesinden alınan bilgiy göre 2 No.lu bağımsız bölümün net alanı bodrum katta 25,23 m2 ve zemin katta 88.07 m2 toplam net alanı 113.30 m2 ve yaklaşık brüt alanı toplam 130.00 m2 olarak hesaplanmaktadır. 2 no.lu dükkan içindeki bodrum katta depo alanı ve zemin katta dükkan girişi, balkon ve wc mekanı bulunmaktadır. Ancak keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede 2 no.lu dükkanın bodrum katının büyütülerek binaya ait depo alanının da dahil edildiği görülmüştür. Dolayısıyla dükkanın bodrum kattaki net alanı yaklaşık 70.00m2 toplam net alanı 158,07m2 toplam brüt alanı yaklaşık 180.00m2 olarak hesaplanmıştır. Dükkan camekanı alüminyum profildir. Dükkan zemin laminat parke ve duvarlar saten boyadır. Dükkan içi merdiveni beton karkas olup basamaklar mermer kaplıdır. Söz konusu B Blok Zemin Kat 2 no.lu 3650/143704 arsa paylı 1.bodrum katta deposu olan dükkan nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa mikarı 45,63 m2'dir.

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İmar Durumu : Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehricilik Müdürlüğü'nün 03.11.2016 tarih ve 60269154.754-(1995-1001)-22131/2753395 sayılı imar durum yazısına istinaden; Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta 542 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012-15.05.2015-16.02.2016 T.t.'li Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planınına ve Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta, 542 Ada, 7 Parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatlarına göre H:4 kat irtifalı, ön bahçe:3.00m, arka bahçe:5.00m, yan bahçe:3.00m yapılanma şartlarına sahip Ayrık Nizam Konut Alanında kaldığı ve maksimum irtifa için Tesiaş'tan görüş alınacağı, 542 Ada 18 Parsel; eski 7,8 ve 17 Parsellerin tevhidi sonucu oluştuğu, Ümraniye Revizyon 1/1000 Uyulama İmar Planı Plan Notlarına göre. "İki katın üzerindeki Ayrık, İkiz ve Ayrık-İkiz kitle Nazım Yapılaşma Lejantına Sahip Yapı Adalarında En Az iki parselin tevhidi sonucu 1000m2'den büyük parseller oluşturulması durumunda inşaat alanı hesabı Ayrık Nizam Yapı Adalarında 1.30 İkiz Nizam yapı adalarında 1.20 değer ile çarpılarak uygulama yapılır. Bu alanlarda TAKSmax:0,30, H:50.50m.(15 Kat) uygulaması yapılır. İnşaat alan hesabı parsellerin simge halindeki bir bodrum kat+zemin kat+normal kat+çatı arası piyesi alanlarının (Çatı arası piyesininalanı normal kat alanının %30'u olarak hesaba dahil edilecekir) toplamı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu hesapta Bodrum Kat alanı Zemin Kat alanına eşit kabul edilecektir. Yapı adasıın tamamının tevhit edilmesi durumunda 1000m2 şartı aranmaksızın uygulama yapılabilir. Bu nottan önceki verilen ruhsat hakları müktesebidir. Ticaret Merkezi, Ticaret, Ticaret+Konut ve konut parsellerinin tevhit edilmesi durumunda katların tamamı konut yapılabilir. Bu uygulamalarda %50 taban oturumunu aşmamak kaydıyla zemin katta çarşı bloğu oluşturmaya ilçe belediye başkanlığı yetkilidir denilmektedir.

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Kıymeti : 810.000.-TL

KDV Oranı : Alacaklı varlık yönetim şirketi olmakla KDV istisnadır.

Kaydındaki Şerhler: Dosyamız alacaklısına ipotekli olup bu ipotekten dolayı satılmaktadır. Dosyamız alacaklısına ipotekli olup bu ipotekten dolayı satılmaktadır. T.E.K Genel Müdürlüğü Lehine Gökçekaya-İstanbul Enerji Hattı için 155 m2'lik Kısmı üzerinde İritfak Hakkı(Başlama tarihi.25.12.1973-Bitiş Tarihi 25.12.1973)

1. Satış Günü : 12.02.2018 günü Saat: 15:30-15:40 arası

2. Satış Günü : 12.03.2018 günü Saat: 15:30-15:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Kartal/İSTANBUL

19 NO'LU TAŞINMAZIN

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Tapu Kaydı ve Özellikleri: Taşınmaz tapuda İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta, 542 Ada, 18 Parsel Sayılı B Blok 9 Kat 19 No.lu Bağımsız Bölümde kayıtlı 1.796,30 m2 yüzölçümlü, (A) Blok 16 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan 2300/143704 arsa paylı B blok 9.Kat 19 bağımsız bölüm No.lu daire nitelikli taşınmaz dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır. Ana taşınmaz Ümraniye İli, Namık Kemal Mahallesi, 542 Ada, 18 Parsel sayılı taşınmazın "Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Marmara Caddesi Gümüş Sok. No:2-4 adresinde ve üzerinde 2 adet betonarme blok bina bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur.Belediye otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.Söz konusu parselin güney cephesinden geçen Gümüş sokaktan yaklaşık 30m. doğu istikametine gidildiğinde Marmara caddesine, bu caddeden yaklaşık 100m. güney batı istikametinden gidildiğinde Talatpaşa Caddesine, bu caddeden yaklaış 1900m. batı istikametine gidildiğinde Bulgurlu Caddesi üzerinden Gürpınar caddesi, bu caddeden yaklaşık 900m. kuzey ve batı istikametine idildiğinde Ümraniye-Üsküdar-Tem bağlantı yoluna ve bu yoldan da yaklaşık 2000m. batı istikametine gidildiğinde 0-1 karayolu Altunizade köprülü kavşağına ulaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu parselin 0-4 yolu Anadolu otoyol kavsağına kuş bakışı mesafesi yaklaşık 2900m'dir. Taşınmazın yakın çevresinde Namık Kemal Lisesi ve anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Eyüboğlu İlköğretim Okulu, Koleji ve Fen Lisesi, Ahmet Kılıçarslan İlk ve Ortaokul, Atakent Lisesi, İstiklal İlk ve Ortaokulu ve Dörtyol Camii bulunmaktadır.

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Ana Gayrimenkul B Blok mimari projesi 29.11.2013 tarihinde 17014 sayı ile onanmış, B Blok yapı ruhsatı 05.12.2013 tarih ve 17014 sayı ile verilmiştir. A Blok için yapı kullanma izin belgesi olmasına rağmen B Blok için yoktur. B Blok yapı Ruhsatına göre binanın toplam inşaat alanı 29 adet daire, 1 adet dükkan ve ortak alan olarak toplam 4566006m2 şeklinde işlenmiştir. A ve B blokların toplam inşaat alanı yapı ruhsatlarına göre 9.275,00m2'dir. Projesine göre söz konusu blokların 2.Bodrum katları bir olup kapalı otopark ve sığınak alanları bulunmaktadır. B Blok onaylı mimari projesine göre 2 bodrum, zemin ve 14 normal kat olmak üzere toplam 17+ÇAK katlıdır. B blok ana girişi zemin kattan değil, 1. Bodrum kattan yapılmıştır. Projesine göre binanın 1.bodrum katında dükkana air depo alanı ve lobi mekalnlarından, zemin katta b,na girişi 1 adet dükkan ve 1 adet daire mekanları ve diğer noröal katlarda her katta 2 adet daire görülmektedir. 14.Normal kattaki daireler çatı dubleksi şeklindedir. B Blokta 2 adet asansör bulunmaktadır. Arka cephede daire içlerinden ulaşımı olan yangın merdiveni bulunmaktadır. Blokların dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Dairelerin doğalgazlı merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Bloklar keşif tarihi itibariyle yaklaşık 1 yaşındadır.

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Bilirkişi incelemesi dairenin içi görülemeden yapılmıştır. 19 no.lu bağımsız bölüm projesinde ve yerinde B bloğun 10.katında ön ve sol yandaki dairedir. Onaylı mimar projesinden alınan bilgiye göre 19 no.lu bağımsız bölüm, salon, 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, wc, antre ve hol mekanlarından oluşmaktadır. 19 no.lu bağımsız bölümün net alanı 86,62 m2 ve brüt alanı yaklaşık 100,00 m2 hesaplanmaktadır. Dairenin satılabilir alanı 115.00m2'dir. dairenin ana giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik kapıdır. Ayrıca daire balkonlu dairedir. Dolayısıyla dairenin net alanı 84.42 m2 ve yaklaşık brüt alanı 100.00m2 olarak hesaplanmaktadır. Söz konusu B blok 9.normal kat(mevcutta 10.kat), 19 no.lu, 2300/143704 arsa paylı daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 28.75m2'dir.

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İmar Durumu : Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehricilik Müdürlüğü'nün 03.11.2016 tarih ve 60269154.754-(1995-1001)-22131/2753395 sayılı imar durum yazısına istinaden; Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta 542 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012-15.05.2015-16.02.2016 T.t.'li Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planınına ve Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta, 542 Ada, 7 Parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatlarına göre H:4 kat irtifalı, ön bahçe:3.00m, arka bahçe:5.00m, yan bahçe:3.00m yapılanma şartlarına sahip Ayrık Nizam Konut Alanında kaldığı ve maksimum irtifa için Tesiaş'tan görüş alınacağı, 542 Ada 18 Parsel; eski 7,8 ve 17 Parsellerin tevhidi sonucu oluştuğu, Ümraniye Revizyon 1/1000 Uyulama İmar Planı Plan Notlarına göre. "İki katın üzerindeki Ayrık, İkiz ve Ayrık-İkiz kitle Nazım Yapılaşma Lejantına Sahip Yapı Adalarında En Az iki parselin tevhidi sonucu 1000m2'den büyük parseller oluşturulması durumunda inşaat alanı hesabı Ayrık Nizam Yapı Adalarında 1.30 İkiz Nizam yapı adalarında 1.20 değer ile çarpılarak uygulama yapılır. Bu alanlarda TAKSmax:0,30, H:50.50m.(15 Kat) uygulaması yapılır. İnşaat alan hesabı parsellerin simge halindeki bir bodrum kat+zemin kat+normal kat+çatı arası piyesi alanlarının (Çatı arası piyesininalanı normal kat alanının %30'u olarak hesaba dahil edilecekir) toplamı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu hesapta Bodrum Kat alanı Zemin Kat alanına eşit kabul edilecektir. Yapı adasıın tamamının tevhit edilmesi durumunda 1000m2 şartı aranmaksızın uygulama yapılabilir. Bu nottan önceki verilen ruhsat hakları müktesebidir. Ticaret Merkezi, Ticaret, Ticaret+Konut ve konut parsellerinin tevhit edilmesi durumunda katların tamamı konut yapılabilir. Bu uygulamalarda %50 taban oturumunu aşmamak kaydıyla zemin katta çarşı bloğu oluşturmaya ilçe belediye başkanlığı yetkilidir denilmektedir.

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Kıymeti : 485.000.-TL

KDV Oranı : Alacaklı varlık yönetim şirketi olmakla KDV istisnadır.

Kaydındaki Şerhler: Dosyamız alacaklısına ipotekli olup bu ipotekten dolayı satılmaktadır. T.E.K Genel Müdürlüğü Lehine Gökçekaya-İstanbul Enerji Hattı için 155 m2'lik Kısmı üzerinde İritfak Hakkı(Başlama tarihi.25.12.1973-Bitiş Tarihi 25.12.1973)

1. Satış Günü : 12.02.2018 günü Saat: 15:50-16:00 arası

2. Satış Günü : 12.03.2018 günü Saat: 15:50-16:00 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Kartal/İSTANBUL

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı ve Özellikleri: Taşınmaz tapuda İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta, 542 Ada, 18 Parsel Sayılı B Blok 12 Kat 25 No.lu Bağımsız Bölümde kayıtlı 1.796,30m2 yüzölçümlü, (A) Blok 16 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan 2300/143704 arsa paylı B Blok 12 Kat 25 No.lu Bağımsız Bölüm sayılı daire nitelikli taşınmaz dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır. Ana taşınmaz Ümraniye İli, Namık Kemal Mahallesi, 542 Ada, 18 PArsel sayılı taşınmazın "Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Marmara Caddesi Gümüş Sok. No:2-4 adresinde ve üzerinde 2 adet betonarme blok bina bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur.Belediye otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.Söz konusu parselin güney cephesinden geçen Gümüş sokaktan yaklaşık 30m. doğu istikametine gidildiğinde Marmara caddesine, bu caddeden yaklaşık 100m. güney batı istikametinden gidildiğinde Talatpaşa Caddesine, bu caddeden yaklaış 1900m. batı istikametine gidildiğinde Bulgurlu Caddesi üzerinden Gürpınar caddesi, bu caddeden yaklaşık 900m. kuzey ve batı istikametine idildiğinde Ümraniye-Üsküdar-Tem bağlantı yoluna ve bu yoldan da yaklaşık 2000m. batı istikametine gidildiğinde 0-1 karayolu Altunizade köprülü kavşağına ulaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu parselin 0-4 yolu Anadolu otoyol kavsağına kuş bakışı mesafesi yaklaşık 2900m'dir. Taşınmazın yakın çevresinde Namık Kemal Lisesi ve anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Eyüboğlu İlköğretim Okulu, Koleji ve Fen Lisesi, Ahmet Kılıçarslan İlk ve Ortaokul, Atakent Lisesi, İstiklal İlk ve Ortaokulu ve Dörtyol Camii bulunmaktadır.

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Ana Gayrimenkul B Blok mimari projesi 29.11.2013 tarihinde 17014 sayı ile onanmış, B Blok yapı ruhsatı 05.12.2013 tarih ve 17014 sayı ile verilmiştir. A Blok için yapı kullanma izin belgesi olmasına rağmen B Blok için yoktur. B Blok yapı Ruhsatına göre binanın toplam inşaat alanı 29 adet daire, 1 adet dükkan ve ortak alan olarak toplam 4566006m2 şeklinde işlenmiştir. A ve B blokların toplam inşaat alanı yapı ruhsatlarına göre 9.275,00m2'dir. Projesine göre söz konusu blokların 2.Bodrum katları bir olup kapalı otopark ve sığınak alanları bulunmaktadır. B Blok onaylı mimari projesine göre 2 bodrum, zemin ve 14 normal kat olmak üzere toplam 17+ÇAK katlıdır. B blok ana girişi zemin kattan değil, 1. Bodrum kattan yapılmıştır. Projesine göre binanın 1.bodrum katında dükkana air depo alanı ve lobi mekalnlarından, zemin katta b,na girişi 1 adet dükkan ve 1 adet daire mekanları ve diğer noröal katlarda her katta 2 adet daire görülmektedir. 14.Normal kattaki daireler çatı dubleksi şeklindedir. B Blokta 2 adet asansör bulunmaktadır. Arka cephede daire içlerinden ulaşımı olan yangın merdiveni bulunmaktadır. Blokların dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Dairelerin doğalgazlı merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Bloklar keşif tarihi itibariyle yaklaşık 1 yaşındadır.

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B Blok 12.Normal Kat 25 no.lu ve daire nitelikli bağımsız bölümün içi görülmüştür. Söz konusu 25 no.lu bağımsız bölüm, projesinde ve yerinde B bloğun 13.Katında ön ve sol yandaki dairedir. Onaylı mimari projesinden alınan bilgiye göre 25 Bo'lu Bağımsız Bölüm; salon, 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu, wc, antre, ve hol mekanlarından oluşmaktadır. 25 no.lu bağımsız bölümün net alanı 86.62m2 ve brüt alanı yaklaşık 100.00m2 hesaplanmaktadır. Dairenin satılabilir alanı 115.00m2'dir. Dairenin projesine uygun olduğu görülmüştür. Dairenin ana girş kapısı ahşap kaplamalı çelik kapıdır. Oda zeminleri laminat parke ve ıslak zeminler seramiktir. Mutfak dolapları laminat ve tezgah mermerdir. Banyoda duş teknesi ve kabini,klozet ve dolaplı lavabo mevcuttur. Banyo zemini ve duvarları tavana kadar mermer kaplıdır. Ebeveyn odası ve banyosu müsait olmadığı için gezilememiştir. Duvarlar saten boyalı olup tavan kesitlerinde kartonpiyer mevcuttur. Daire içi kapıları ahşap kaplamalı panel kapılardır, pencereler pvc'dir. Söz konusu B Blok 12.Normal kat(mevcutta 13.kat) 25 no.lu 2300/143704 arsa paylı daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 28.75m2'dir.

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İmar Durumu : Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehricilik Müdürlüğü'nün 03.11.2016 tarih ve 60269154.754-(1995-1001)-22131/2753395 sayılı imar durum yazısına istinaden; Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta 542 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012-15.05.2015-16.02.2016 T.t.'li Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planınına ve Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta, 542 Ada, 7 Parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatlarına göre H:4 kat irtifalı, ön bahçe:3.00m, arka bahçe:5.00m, yan bahçe:3.00m yapılanma şartlarına sahip Ayrık Nizam Konut Alanında kaldığı ve maksimum irtifa için Tesiaş'tan görüş alınacağı, 542 Ada 18 Parsel; eski 7,8 ve 17 Parsellerin tevhidi sonucu oluştuğu, Ümraniye Revizyon 1/1000 Uyulama İmar Planı Plan Notlarına göre. "İki katın üzerindeki Ayrık, İkiz ve Ayrık-İkiz kitle Nazım Yapılaşma Lejantına Sahip Yapı Adalarında En Az iki parselin tevhidi sonucu 1000m2'den büyük parseller oluşturulması durumunda inşaat alanı hesabı Ayrık Nizam Yapı Adalarında 1.30 İkiz Nizam yapı adalarında 1.20 değer ile çarpılarak uygulama yapılır. Bu alanlarda TAKSmax:0,30, H:50.50m.(15 Kat) uygulaması yapılır. İnşaat alan hesabı parsellerin simge halindeki bir bodrum kat+zemin kat+normal kat+çatı arası piyesi alanlarının (Çatı arası piyesininalanı normal kat alanının %30'u olarak hesaba dahil edilecekir) toplamı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu hesapta Bodrum Kat alanı Zemin Kat alanına eşit kabul edilecektir. Yapı adasıın tamamının tevhit edilmesi durumunda 1000m2 şartı aranmaksızın uygulama yapılabilir. Bu nottan önceki verilen ruhsat hakları müktesebidir. Ticaret Merkezi, Ticaret, Ticaret+Konut ve konut parsellerinin tevhit edilmesi durumunda katların tamamı konut yapılabilir. Bu uygulamalarda %50 taban oturumunu aşmamak kaydıyla zemin katta çarşı bloğu oluşturmaya ilçe belediye başkanlığı yetkilidir denilmektedir.

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Kıymeti : 495.000.-TL

KDV Oranı : Alacaklı varlık yönetim şirketi olmakla KDV istisnadır.

Kaydındaki Şerhler: Dosyamız alacaklısına ipotekli olup bu ipotekten dolayı satılmaktadır. Dosyamız alacaklısına ipotekli olup bu ipotekten dolayı satılmaktadır. T.E.K Genel Müdürlüğü Lehine Gökçekaya-İstanbul Enerji Hattı için 155 m2'lik Kısmı üzerinde İritfak Hakkı(Başlama tarihi.25.12.1973-Bitiş Tarihi 25.12.1973)

1. Satış Günü : 12.02.2018 günü Saat: 16:10-16:20 arası

2. Satış Günü : 12.03.2018 günü Saat: 16:10-16:20 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Kartal/İSTANBUL

26 NO'LU TAŞINMAZIN

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Tapu Kaydı ve Özellikleri: Taşınmaz tapuda İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta, 542 Ada, 18 Parsel Sayılı B Blok 12.Kat 26 No.lu Bağımsız Bölümde kayıtlı 1.796,30m2 yüzölçümlü, (A) Blok 16 Katlı Betonarme Bina Ve Arsası nitelikli taşınmazda üzerinde bulunan 2300/143704 arsa paylı B Blok 12 Kat 26 No.lu Bağımsız Bölüm sayılı daire nitelikli taşınmaz dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır. Ana taşınmaz Ümraniye İli, Namık Kemal Mahallesi, 542 Ada, 18 PArsel sayılı taşınmazın "Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Marmara Caddesi Gümüş Sok. No:2-4 adresinde ve üzerinde 2 adet betonarme blok bina bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur.Belediye otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir.Söz konusu parselin güney cephesinden geçen Gümüş sokaktan yaklaşık 30m. doğu istikametine gidildiğinde Marmara caddesine, bu caddeden yaklaşık 100m. güney batı istikametinden gidildiğinde Talatpaşa Caddesine, bu caddeden yaklaış 1900m. batı istikametine gidildiğinde Bulgurlu Caddesi üzerinden Gürpınar caddesi, bu caddeden yaklaşık 900m. kuzey ve batı istikametine idildiğinde Ümraniye-Üsküdar-Tem bağlantı yoluna ve bu yoldan da yaklaşık 2000m. batı istikametine gidildiğinde 0-1 karayolu Altunizade köprülü kavşağına ulaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu parselin 0-4 yolu Anadolu otoyol kavsağına kuş bakışı mesafesi yaklaşık 2900m'dir. Taşınmazın yakın çevresinde Namık Kemal Lisesi ve anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Eyüboğlu İlköğretim Okulu, Koleji ve Fen Lisesi, Ahmet Kılıçarslan İlk ve Ortaokul, Atakent Lisesi, İstiklal İlk ve Ortaokulu ve Dörtyol Camii bulunmaktadır.

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Ana Gayrimenkul B Blok mimari projesi 29.11.2013 tarihinde 17014 sayı ile onanmış, B Blok yapı ruhsatı 05.12.2013 tarih ve 17014 sayı ile verilmiştir. A Blok için yapı kullanma izin belgesi olmasına rağmen B Blok için yoktur. B Blok yapı Ruhsatına göre binanın toplam inşaat alanı 29 adet daire, 1 adet dükkan ve ortak alan olarak toplam 4566006m2 şeklinde işlenmiştir. A ve B blokların toplam inşaat alanı yapı ruhsatlarına göre 9.275,00m2'dir. Projesine göre söz konusu blokların 2.Bodrum katları bir olup kapalı otopark ve sığınak alanları bulunmaktadır. B Blok onaylı mimari projesine göre 2 bodrum, zemin ve 14 normal kat olmak üzere toplam 17+ÇAK katlıdır. B blok ana girişi zemin kattan değil, 1. Bodrum kattan yapılmıştır. Projesine göre binanın 1.bodrum katında dükkana air depo alanı ve lobi mekalnlarından, zemin katta b,na girişi 1 adet dükkan ve 1 adet daire mekanları ve diğer noröal katlarda her katta 2 adet daire görülmektedir. 14.Normal kattaki daireler çatı dubleksi şeklindedir. B Blokta 2 adet asansör bulunmaktadır. Arka cephede daire içlerinden ulaşımı olan yangın merdiveni bulunmaktadır. Blokların dış cephe izolasyonu yapılmıştır. Dairelerin doğalgazlı merkezi kalorifer sistemi ile sağlanmaktadır. Bloklar keşif tarihi itibariyle yaklaşık 1 yaşındadır.

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Bilirkişi incelemesi dairenin içi görülemeden yapılmıştır. Söz konusu 26 no.lu bağımsız bölüm projesinde ve yerinde B Bloğun 13.katında, ön ve sağ yandaki dairedir. Onaylı mimari projesinden alınan bilgiye göre 26 no.lu bağımsız bölü, salon 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn odası, wc, antre ve hol mekanlarından oluşmaktadır. 26 no.lu bağımsız bölümün net alanı 86.62 m2 ve brüt alanı yaklaşık 100.00m2 hesaplanmaktadır. Dairenin satılabilir alanı 115.00m2'dir. projesine uygundur. Dairenin ana giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik kapıdır.Söz konusu B blok 12.normal kat(mevcutta 13.kat) 26 no.lu 2300/143704 arsa paylı daire nitelikli bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 28.75m2'dir.

İmar Durumu : Ümraniye Belediyesi İmar ve Şehricilik Müdürlüğü'nün 03.11.2016 tarih ve 60269154.754-(1995-1001)-22131/2753395 sayılı imar durum yazısına istinaden; Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta 542 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012-15.05.2015-16.02.2016 T.t.'li Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planınına ve Ümraniye İlçesi Namık Kemal Mahallesi, 3 Pafta, 542 Ada, 7 Parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatlarına göre H:4 kat irtifalı, ön bahçe:3.00m, arka bahçe:5.00m, yan bahçe:3.00m yapılanma şartlarına sahip Ayrık Nizam Konut Alanında kaldığı ve maksimum irtifa için Tesiaş'tan görüş alınacağı, 542 Ada 18 Parsel; eski 7,8 ve 17 Parsellerin tevhidi sonucu oluştuğu, Ümraniye Revizyon 1/1000 Uyulama İmar Planı Plan Notlarına göre. "İki katın üzerindeki Ayrık, İkiz ve Ayrık-İkiz kitle Nazım Yapılaşma Lejantına Sahip Yapı Adalarında En Az iki parselin tevhidi sonucu 1000m2'den büyük parseller oluşturulması durumunda inşaat alanı hesabı Ayrık Nizam Yapı Adalarında 1.30 İkiz Nizam yapı adalarında 1.20 değer ile çarpılarak uygulama yapılır. Bu alanlarda TAKSmax:0,30, H:50.50m.(15 Kat) uygulaması yapılır. İnşaat alan hesabı parsellerin simge halindeki bir bodrum kat+zemin kat+normal kat+çatı arası piyesi alanlarının (Çatı arası piyesininalanı normal kat alanının %30'u olarak hesaba dahil edilecekir) toplamı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu hesapta Bodrum Kat alanı Zemin Kat alanına eşit kabul edilecektir. Yapı adasıın tamamının tevhit edilmesi durumunda 1000m2 şartı aranmaksızın uygulama yapılabilir. Bu nottan önceki verilen ruhsat hakları müktesebidir. Ticaret Merkezi, Ticaret, Ticaret+Konut ve konut parsellerinin tevhit edilmesi durumunda katların tamamı konut yapılabilir. Bu uygulamalarda %50 taban oturumunu aşmamak kaydıyla zemin katta çarşı bloğu oluşturmaya ilçe belediye başkanlığı yetkilidir denilmektedir.

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Kıymeti : 495.000.-TL

KDV Oranı : Alacaklı varlık yönetim şirketi olmakla KDV istisnadır.

Kaydındaki Şerhler: Dosyamız alacaklısına ipotekli olup bu ipotekten dolayı satılmaktadır. Dosyamız alacaklısına ipotekli olup bu ipotekten dolayı satılmaktadır. T.E.K Genel Müdürlüğü Lehine Gökçekaya-İstanbul Enerji Hattı için 155 m2'lik Kısmı üzerinde İritfak Hakkı(Başlama tarihi.25.12.1973-Bitiş Tarihi 25.12.1973)

1. Satış Günü : 12.02.2018 günü Saat: 16:30-16:40 arası

2. Satış Günü : 12.03.2018 günü Saat: 16:30-16:40 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Kartal/İSTANBUL

Satış şartları :

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1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/883 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:731966 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de