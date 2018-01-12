T.C. İZMİR 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Binanın zemin kat + birinci kat ve ikinci katında mesken olarak kullanılmak üzere yapılmış birer daire, zemin katta ayrıca bir dükkan, çatı katında kaba inşaat halinde bir bölüm bulunmaktadır.Zemin kattaki daire salon, salamanje, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvalet hacimlerinden ibarettir. İç kapılar, pencereler ve dış kapı ahşap doğramadır. Yerler laminat parke ve karo taşı döşelidir. İçinde eşyalar bulunmakta olup oturan olmadığı belirtilmiştir. Zemin kat dairenin 1 odasının dükkana dahil edilmiş ve dükkan tarafından kullanılmakta olduğu görülmüştür. Zemin kat yaklaşık 103,00 m2 brüt alanlıdır. Zemin katta yer alan dükkanın zemini seramik, ilave edilen odanın karo taşı döşelidir. Cephesindekapı ve penceresi demir doğrama, önleri sürmeli file kepenklidir. Dükkan, daireden ilave edilerek kullanılan bölüm ile birlikte 32,00 m2 brüt alanlıdır. Birinci kat, giriş holü, salon, 2 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon hacimlerinden ibarettir. Yerler 2 odada ahşap rabıta, salon ve mutfakta karo taşı, banyoda seramik döşelidir. İç kapılar, pencereler ve dış kapı ahşap doğramadır. Ön cephe pencereleri pvc doğramadır. Banyoda duvarlar 10 sıra beyaz fayans kaplı olup klozet ve duş çeşmesi vardır. Ayrı alaturka tuvalet hacmi bulunmaktadır. klozet mevcuttur. Yaklaşık 110,00 m2 brüt alanlıdır. İkinci kattaki dairenin de aynı planda yapıldığı, bu bölümde giriş holü, salon ve odaların laminat parke, diğer hacimlerin seramik döşeli, pencerelerin alüminyum doğrama, iç kapıların panel kapı, dış kapısının çelik kapı, banyoda duvarlar tavana kadar seramik kaplı olup duş kabinli duş teknesi, klozet ve dolaplı lavabo, mutfakta granit banko üzeri ve altında hazır mutfak dolaplarının olduğu belirlenmiştir. Banyo ve tuvaletin kapısı pvc doğramadır. Yaklaşık 110,00 m2 brüt alanlıdır.Çatı (teras) katta, kaba inşaat halinde bir bölüm ve teras alanı bulunmaktadır, kapalı olan bölümün tuğla duvarları örülmüş ve sıvası yapılmıştır. Yaklaşık 60,00 m2 brüt alanlıdır. Kapalı ve açık teras alanının üzeri sac levha ile kapatılmıştır.

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1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, 30407 Ada, 10 Parsel, BOZYAKA MAH , Tapu kaydında taşınmazın cinsi 2 KATLI KARGİR EV olarak belirtilmiş ise de taşınmaz üzerinde zemin kat + 2 normal kat + çatı (teras) katlı binanın bulunduğu belirlenmiştir.

Adresi : Çalıkuşu Mah 3197 Sk N 25 Karabağlar / İZMİR

Yüzölçümü : 117,00 m2

İmar Durumu : İmar Planında, bir kısmı KONUT ALANInda, bir kısmı YOL GÜZERGAHInda kalmakta olup, imar hattının tahakkukundan sonra imar ve kitle hatları gerisinde, Bitişik Nizam, 3 KATLI yapı yapılabilir konumdadır. bildirilmiştir.

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Kıymeti : 400.000,00 TL

KDV Oranı : Satış bedelinin %80 i üzerinden %1

Satış bedelinin %20 si üzerinden %18

Kaydındaki Şerhler : -

1. Satış Günü : 19/03/2018 günü 14:10 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 18/04/2018 günü 14:10 - 14:20 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/24 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/01/2018

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(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:734412 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de