T.C. KAHRAMANKAZAN İCRA DAİRESİ

2017/391 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Kahramankazan İlçe, 221635 Ada, 5 Parsel, KAYI Mahalle/Köy, Parsel, kuşuçuşu D750 Karayolunun 800,00 mt doğusunda, Kahramankazan İlçe Merkezinin 3,50 km güneydoğusundadır.Parsel kuşuçuşu Şehit Ali Anar Fen Lisesinin 600,00 mt güneyinde bulunmaktadır.Bulunduğu adada ara parseldedir. Kuzeyinde bulunan kadastro yoluna 2.parsel konumludur.Tapu kayıtlarında Arsa vasıflı ve tamamı 954,00 m² yüzölçümlü olarak görünmektedir.Düzgün geometriye sahip olan taşınmaz batı-doğu doğrultusunda batı yönünde %5 azalan eğimlidir. Etrafında tarımsal amaçlı kullanılan ve kuru tarım yapılan araziler bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanamamaktadır.

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Adresi : Kayı Mah. 221635 Ada 5 Parsel (Eski 1496 Ada 5 Parsel) Kahramankazan / ANKARA

Yüzölçümü : 954 m2

İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Ayrık nizam, Taks:0,20; Emsal:0,60 3 katlı Konut Alanı olarak ayrıldığı öğrenilmiştir.

Kıymeti : 145.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 11:45 - 11:50 arası

2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 11:45 - 11:50 arası

Satış Yeri : Yıldırım Beyazıt mah. Osmanlı Cad. No:57 Kat:2 Kazan Belediyesi Spor Kompleksi ( Bocce yanı ) Kahramankazan/Ankara -

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/391 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:734195 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de