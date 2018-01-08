İ L A N
T.C. KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2015/109 Esas
Mahkememizin 2015/109 esas 2017/32 karar sayılı dosyasında HMK nın 304 maddesi gereğince tashih yapılıp yapılmaması hususunda değerlendirme yapılacağından Durusma Günü: 14/03/2018 günü saat: 09:40'da duruşmada mahkememizde hazır bulunmanız aksi halde hükmün tashihi ile ilgili kararın yokluğunuzda verileceği hususu davalı Burcu LÜLE(Cafer ve Mücella kızı 01/01/1994 d.lu)ye, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın:731440 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
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