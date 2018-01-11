T.C. KARASU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya Karasu Yeni Mahalle, Mahalle içi mevkii, 264 Ada, 1 Parsel, Ahşap ev ve Kargir Ahır Ana nitelikli taşınnazın tamamı. o2.8.1978/1-12 sy Yapı Ruhsatlı, 11x10 = 110m2 temelli, ½ bodrum+ 2katlı, IIIA grubu yapılı, dış sıvalı -boyasız, pvc ve alüminyum pencereli, kiremitli çatılı, 2 Meskenli EV-güney sınırda (+) evin kuzeydoğusunda 5.5x3.6=20m2 temelli, 1 katlı, IB grubu blok tuğla duvarla yapılı , sıvasız kiremitli ahşap çatılı Ahır (+) evin doğusunda 3x5=15m2 gövdeli, ahşap direkler üzerine ahşap kirişli döşemeli, kiremitli ahşap çatılı, IB grubu yapılı Bagen (depo) yapıları mevcuttur. Parsel çevresi beton avlu panoları ve dikenli telle çevrilidir. 1720m2 Kadastro parseli; 339m2 kadar İmar Yollarına Terk, 36m2 kadar yollardan İhdas işlemlerinin yapılmasından sonra net 1417.om2 kadar İmar Parseli haline gelecektir. Çevresi Konut yapılaşma alanıdır. Belediye/Çarşı merkezine 3km mesafededir. Şehir içi minibüs hattı üzerindedir. Yol, Kanalizasyon, Ptt, Elektrik, Su, Doğalgaz şebeke altyapısı mevcuttur. Mesken olarak kullanılan taşınmazda doğalgaz tesisatı yoktur, sobalı ısıtmalıdır.

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Adresi : Yeni Mah. İpsiz Recep Cad. 3. Sok. Karasu/Sakarya

Yüzölçümü : 1.720,00 m²

İmar Durumu : 1/1ooolik Uygulama İmar Planı örneğinde Ayrık Nizam - % 40 – 3 kat (A– 3 ) , Emsal = 1 .2o Konut İmarlı Alandadır .

Kıymeti : 722.400,00 TL

KDV Oranı : Satış sonrası hesaplanacak oranda

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 27/06/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 26/07/2018 günü 10:00 - 10:10 arası

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Satış Yeri : Karasu Belediye Başkanlığı Mezat Salonu Karasu/SAKARYA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:733671 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de