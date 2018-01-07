EkonomiTC KARS 1 İCRA DAİRESİ2017/70 TLMTTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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T.C. KARS 1. İCRA DAİRESİ 2017/70 TLMT TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. KARS 1. İCRA DAİRESİ

2017/70 TLMT

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Kars İli Merkez İlçesi İstasyon Mahallesi 185 ada 12 parsel sayılı yer üzerinde bulunan bodrum + zemin + 5 normal kattan oluşan betonarme binanın 4. kat 10 numaralı bağımsız bölümüdür. Taşınmazın bulunduğu bina yaklaşık 10-15 yaş arasında olup binanın bodrum hariç tüm katları konut olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerinde A ve B blok halinde olmak üzere iki bina inşa edilmiştir. Çatısı ahşap oturtma çatı, çatı örtüsü galvanizli sacdır. Binanın ısınma sistemi doğalgaz kombidir. Bina asansörlüdür. Binanın dış cephe yalıtımı (mantolama) yapılmıştır. Binanın bulunduğu parsel Sinan Şamil Sam Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin teknik alt yapısı tamamlanmış olup gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır. Söz konusu yer şehrin yapılaşmasının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Taşınmaz civarında genelde çok katlı binalar bulunmakta olup işyerleri ve konut sayısı çoktur. Taşınmaz şehir merkezine yakın olup ulaşım kolay ve çok yönlüdür. Kars Tapu Müdürlüğünün 17.04.2017 tarih ve 3831 yevmiye numaralı yazı ekinde gönderilen tapu kaydında 185 ada 12 parsel sayılı yerin alanı 1.398,96 m2 dir. 185 ada 12 parsel sayılı yer 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam altı kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır. Kars Tapu Müdürlüğünün 17.04.2017 tarih ve 3831 yevmiye numaralı yazı ekinde gönderilen tapu kaydında mesken niteliğinde olup arsa payı oranı 20/660 dır. Bağımsız bölümün kat irtifakı işlemleri tamamlanmış olup mülkiyet işlemleri henüz yapılmamıştır. Bağımsız bölüm, salon (29,90 m2), mutfak (14,02 m2), balkon (4,20 m2), yatak odası (11,67 m2), yatak odası (16,90m2), oturma odası (16,88m2), balkon (4,46 m2), banyo (6,51 m2), WC (2,20 m2), antre (13,50 m2) mahallerinden oluşmakta olup net kullanım alanı yaklaşık 120 m2 dir. Banyo ve tuvaletin yer ve duvar kaplamaları seramik, mutfak ve koridorun döşeme kaplamaları seramik, salon ve odaların döşeme kaplamaları laminat parke, salon, odalar ve koridorun duvar kaplaması saten alçı üzeri plastik boyadır. Bağımsız bölümün mutfak dolabı MDF LAM dan imal edilmiştir. Bağımsız bölümün iç kapıları Amerikan panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğramaları beyaz renkli PVC dir. Bağımsız bölüm binanın güney-doğu cephesinde bulunmaktadır. Bağımsız bölümün yola cephesi bulunmamakta olup bahçe içerisine bakmaktadır.

Kıymeti : 130.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 21/02/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 21/03/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

Satış Yeri : KARS 1.İCRA DAİRESİ KALEMİ -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/70 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:732497 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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