T.C. KAYSERİ 3. İCRA DAİRESİ

2017/13659 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kayseri İli, Talas İlçesi, HARMAN Mahallesi 1192 Ada, 4 Parsel, , A Blok Zemin kat 24 nolu Depolu Dükkan satılacaktır. Ana Taşınmaz Betonarma karkas olarak yapılmış, bodrum, zemin ve 11 normal kattan oluşmaktadır. Yapı iki bloktan oluşmakta olup satış konusu taşınmazın bulunduğu bina doğu cephede kalmaktadır. Satış konusu taşınmaz zemin katta yer almakta yol cephesinden bakınca sol tarafta kalmaktadır. Taşınmaz depolu olup bodrum kat net alanı 217,00 m2 zemin kat net alanı 219,00 m2 olup toplam net alanı 436,00 m2, brüt alanı ise 450,00 m2 dir. Yapının zeminleri granit seramik, duvarları saten alçı üzeri plastik boya, tavanı ise alçı sıva üzeri tavan boyası ile boyalıdır. Yapının dış cephesi alimünyum doğrama cemakan yer almakta ve camı ısıcamlıdır. Zemin katın içinde alimünyum doğrama ile iki parçaya ayrılarak ofis ve tuvalet-lavabo ayrılmıştır. Depoya ulaşım merdiven ile sağlanmaktadır. Taşınmaz içinde elektirik ve su tesisatı çekili ve kullanıma hazır durumdadır. Dükkan ısınma sistemi olarak doğalgazdan faydalanmaktadır. Taşınmazda 1. sınıf malzeme ve işçilik kullanılmıştır. Cephesi doğudur.

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Adresi : Bahçelievler Mahallesi Hacı Cemil Caddesi Beyza Apartmanı A Blok No:8/8B Talas / Kayseri

Yüzölçümü : 4.171,37 m2 Arsa Payı : 630/10836

İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.250.000,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 20/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

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Satış Yeri : Kocasinan Belediyesi Mezat Salonu-Plevne Mahallesi Serin Sokak No:10/F- Kocasinan/Kayseri

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13659 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:729585 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de