T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ

2017/535 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra mahallesi, Maslak mevkiinde kain 5 ada, 22 parsel sayılı 309,51m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli dört katlı betonarme apartman ve arsası vasıflı taşınmaz, 2. kat (11) nolu çatı arası piyesli dairenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz İnönü mah., 1. Orhangazi sokata, 10 dış kapı numarası alan dairedir. Bodrum kat+ zemin kat+2 normal kat+çatı kattan müteşekkil, B.A.K tarzda 2. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, beş yıllık ömre sahip, katlarında üçer daireli, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 2. normal kat ve çatı katında yer alan dairenin, 2. kat esas daire kısmı hol, salon, iki oda, mutfak, banyo-WC, holden dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde hol-mutfak nişi, iki oda, banyo-WC ve teras mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 144m2 alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda laminat parkes duvarları sıvalı ve boyalı, banyo -WC mahallerinde duvarlar fayans kaplı, mutfakta evye ile ahşap mutfak dolapları, banyoda ise sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Dairede doğrama aksamı PVC ve ısıcamlı, doğalgaz tesisatlı kombi kalorifer ısıtmalı olup binasında elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Taşınmazın bulundğu semt ve mevkii itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, kontu sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Arsa Payı : 30/310

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Şefliğinin 03.0.2017 tarihl, 1069842 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 22.06.2005-17.01.2014-17.10.2014-13.02.2015-18.10.2015-24.06.2016 tasdik tarihli, 1/100 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarınnı 1.29 maddesinde hükümlerine haiz, B-3(bitişik nizam 3 kat) konut alanında kalmaktadır. Plan notlarının 2.3.6 maddesindeki; " Planda 3 kat yapılaşma öngürelen 1000m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum+zemin+2 normal kat+zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile bodrum+zemin+3normal kat+ çap yapılabilir." denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı, maksimum bina yüksakliği ve kat kadedi emlak ve istimlak müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Otopark bedeline ilişkin taahütname bulunmaktadır. Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 25/06/2018 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Küçükçekmece Adliyesi A Blok Giriş Kat, G-71 Nolu İcra Daireleri İhale Odası Sefaköy Küçükçekmece / İstanbul

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/535 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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