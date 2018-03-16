T.C. KUŞADASI 3. İCRA DAİRESİ

2018/2228 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; yapılacak gazete ilanının tebligat yapılmayan haciz alacaklılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28.Maddesi gereğince ilanen tebliğ edilmiş sayılmasına, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.

1.İhale Tarihi : 11/04/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

2.İhale Tarihi : 26/04/2018 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.

İhale Yeri : Güvercinada Yediemin Otoparkı - Mezarlık Arkası - Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı No:1/2 Kuşadası/AYDIN

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Değeri TL.

1 120.000,00 1 %1 35HC8076 Plakalı , 2015 Model , HYUNDAI

Marka, Tucson Model, TMAJ3812HFJ045788

Şasi No'lu , Rengi Beyaz , turbo 4wd, aracın

ruhsat ve anahtarı yok

(İİK m.114/1, 114/3)

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