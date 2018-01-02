T.C. MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ

2017/356 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : ANTALYA İlİ , MANAVGAT İlçe , SARILAR Mahalle/Mevki , 356 Ada No , 22 Parsel No , 5/66 Arsa Payı , 1.209,20 Yüz Ölçümü , 3 Bağımsız Bölüm , borçlu adına tam hisse itibari ile kayıtlı olup ,parsel üzerinde bir adet betonarme karkas yapı bulunmaktadır.Bu yapı bodrum kat , zemin kat , 1.normal kat ve 2.normal kat seviyelerinden oluşmaktadır.Yapının dış cephesi sıva üstü boya , cephe doğramaları plastiktir.Asansörlü olan yapının bodrum katı daireleri ait eklentiler olan odunluklar ve konut amaçlı olarak , diğer katları da konut amaçlı olarak tasarlanmıştır.Satışa konu 3 bağımsız bölüm numaralı daire yapının zemin katının güneydoğu cephesinde bulunan dairesidir.Dosya içerisinde bulunan projesine göre daire antre , wc&lavabo , banyo , yatak odası , çocuk odası , mutfak , salon vebalkon mahallerinden oluşmaktadır.Satışa konutaşınmaz balkonları ile birlikte 90m² civarındadır.satışa konu bağımsız bölüm üzerinde bulunduğu 356 ada 22 parsel numaralı taşınmaz Manavgat İlçesi , sarılar mahallesi'nde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi ile Antalya-Manavgat Karayolu'nun (D400) birliştiği kavşağın 1.200 m kadar kuzeydoğusunda . "ECE DÜĞÜN SALONU" isimli düğün salonunun 200 m kadar güneydoğusuna , 3096 sokak üzerinde bulunmaktadır.Hudutları itibari ile parselin batısı yol , diğer cepheleri ise komşuparseller ile çevrilidir.Parsel konumu itibari ile Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunmakta olup , belediye vediğer kurumların sağlamışolduğu tüm altyapı hizmetlerinden yararlanabilir amaçlı yapılaşmanın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede bulunmaktadır.Parsel , çevresinde konut amaçlı yapılaşmanın yoğun olarakbulunduğu bir bölgede bulunmaktadır.Parsel konumu itabari iletalep oranının yoğun olduğu bir bölgede bulunmaktadır.

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İmar Durumu : Dosya içerisinde bulunan imar çapına göre parsel Emsal =0,90 Hmax=9,50 m olan , ayrık nizam ve "konut alanı"imarlı durumdadır.

Kıymeti : 190.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 09:30 - 09:40 arası

2. Satış Günü : 16/03/2018 günü 09:30 - 09:40 arası

Satış Yeri : MANAVGAT ADALET SARAYI ZEMİN KAT SATIŞ SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/356 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/12/2017

Basın:729522 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de