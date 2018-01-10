T.C. MUĞLA 1. İCRA DAİRESİ

2017/7773 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Menteşe İlçe, 524 Ada, 1 Parsel, DAĞPINAR Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Satışa konu taşınmaz, Dağpınar mahallesinin yerleşim alanı dışında, Dağpınar-Ören asfaltına cepheli, meyilli ve engebeli kuru tarım arazisidir. Çevresinde ormanlık ve tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım asfalt yol ile sağlanır. Tarla vasfındaki taşınmazın Dağpınar Mahalle merkezine 1,2 km, Milas-Ören Mahallesine 18 km uzaklıkta yer alır. Taşınmaza uzun süredir ekim ve dikim yapılmamıştır. Üzerinden yüksek gerilim hattı geçmekdedir. Çalılık vaziyettedir. Toprak yapısı itibarıyla, taşlı, organik madde ve bitki besin maddelerince zayıf, kuru tarım arazisidir. Kadastral yolu bulunmaktadır.

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Yüzölçümü : 2.091,93 m2 Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Yerleşim alanı dışında, 5403 sayılı T.K.A.K.Kanunu geçerlidir.

Kıymeti : 31.378,95 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:

1. Satış Günü : 28/03/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 25/04/2018 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : MUĞLA ADLİYESİ EK BİNA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ MENTEŞE/MUĞLA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7773 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:732755 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de