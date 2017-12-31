EkonomiTC NEVŞEHİR 1 İCRA DAİRESİ2016/5666 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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T.C. NEVŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ 2016/5666 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. NEVŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ

2016/5666 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 1866 Ada, 1 Parsel, Yeni 2.Mıntıka Mahalle, Çorak Mevkii, Kat: /1/ - Bağ.Böl.No:3 Nolu. Müdürlüğümüzce satışa çıkarılan taşınmaz dosyamıza sunulan 21/10/2017 Tarihli bilirkişi raporuna göre; Nevşehir Belediyesi imar planı içerisindedir. Taşınmaz arsası her türlü belediye alt ve üst yapı imkanlarından yararlanır durumda %5 eğimli, batıdan ve kuzeyden yola cepheli, öteki yönlerden komşu parsellerle çevrili, konut alanıdır. İmar planı gereğince bu arsa üzerinde ayrık nizam 4 kat yapılaşma izni bulunmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 4,3 km uzaklıktadır. Bu arsa üzerinde apartman ise bodrum+zemin+3 normal katlı betonarme karkas taşıyıcı sistemli, ahşap oturma çatılı, kalorifer ile ısıtılan, doğalgaz tesisatlı,asansörlü, katların herbirinde ikişer daire olduğu, 3B yapı sınıfı, yeni yapılmış yapıdır. Satışa çıkarılan daire ise söz konusu apartmanın 1. katında 3 bağımsız bölüm meskendir. Daire batı, güney ve doğudan ışık almakta, 120,00 m2 inşaat alanlı, 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc, antre ve balkon mahallerinden oluşmuş, ana giriş çelik kapılı, iç kapıları ahşap doğramalı, pencereleri pvc plastik doğramalı, normal mekan zeminleri laminat kaplamalı, normal mekan duvarları alçı sıva üzeri badanalı, ıslak mekan zemin ve duvarları fayans kaplamalıdır, denilmektedir.İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR. Taşınmaz mevcut haliyle satılacak olup, müdürlüğümüzün hiçbir taahhüdü yoktur, tüm sorumluluk ihale alıcısına aittir. Tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı ile elektronik ortamda açık arttırma ilanının Teb.K.m.28 gereğince ilan yerine geçecektir.

Arsa Payı : 160/1126

İmar Durumu : Belediye imar planı içerisindedir.

Kıymeti : 130.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Güncel tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 06/03/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 11/04/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : 20 Temmuz Mah. Mustafa Parmaksız Cad. No:37 Nevşehir Adliyesi, B Blok, Kantin Yanı, 1.İcra Müdürlüğü Kalemi- Merkez / NEVŞEHİR

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5666 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:729589 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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