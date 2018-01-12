T.C. OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ

2017/5036 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 1762 Ada, 87 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz A blokta konumlu olup A blok,bodrum kat+zemin kat+4 normal kat olarak inşaa edilmiştir,bodrum katta sığınak ve ortak alan,zeminkatta 2 adet işyeri,normal katlarda 4'er adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmakta olup toplamda 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır,ana giriş kapısı ferforje demir,merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplama,merdiven korkulukları alüminyum küpeşte,binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı,asansör bulunmakta,doğalgaz ana hattı çekiymiş otopark alanı kilitli parke kaplı ancak etrafı bahçe duvarları ile çevrili değildir,yapının yaşı yaklaşık 2 yıldır.7 nolu bağımsız bölüm 2 adet yatak odası+oturma odası ve açık mutfak+salon+ebeveyn banyosu+banyo+wc+1 adet balkon+hol+antre,giriş kapısı çelik,mutfak dolabı mevcut,kapılar amerikan amerikan panel kapı,pencereler PVC doğrama,odaların zemini laminat parke kaplı,mutfak,antre,banyo ve wc zeminler seramik karo kaplama,doğalgaz hattı çekili ve radyatörler mevcuttur ancak bağlantıları yapılmamıştır,kartonpiyer asma tavan mevcut,duvarlar alçı sıvalı ve boyalıdır.Net 104 m2, brüt 133 m2'dir.

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Adresi : Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi No:192 A Blok Kat:2 Daire 7 Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 2.756,01 m2

Arsa Payı : 355384/13780050

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam,zemin+4 normal katlı(bodrum kat ile birlike 6 kat)betonarme karkas şeklinde inşa edilmiş iki bloktan oluşan yapılar bulunmakta

Kıymeti : 118.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü : 21/03/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

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Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Kalemi-Osmaniye Adliye Sarayı MERKEZ/OSMANİYE

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 1762 Ada, 87 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz A blokta konumlu olup A blok,bodrum kat+zemin kat+4 normal kat olarak inşaa edilmiştir,bodrum katta sığınak ve ortak alan,zeminkatta 2 adet işyeri,normal katlarda 4'er adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmakta olup toplamda 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır,ana giriş kapısı ferforje demir,merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplama,merdiven korkulukları alüminyum küpeşte,binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı,asansör bulunmakta,doğalgaz ana hattı çekiymiş otopark alanı kilitli parke kaplı ancak etrafı bahçe duvarları ile çevrili değildir,yapının yaşı yaklaşık 2 yıldır.10 nolu bağımsız bölüm 2 adet yatak odası+oturma odası ve açık mutfak+salon+ebeveyn banyosu+banyo+wc+1 adet balkon+hol+antre,giriş kapısı çelik,mutfak dolabı mevcut,kapılar amerikan amerikan panel kapı,pencereler PVC doğrama,odaların zemini laminat parke kaplı,mutfak,antre,banyo ve wc zeminler seramik karo kaplama,doğalgaz hattı çekili ve radyatörler mevcuttur ancak bağlantıları yapılmamıştır,kartonpiyer asma tavan mevcut,duvarlar alçı sıvalı ve boyalıdırvestiyer ve ekstra dolaplar mevcuttur.Net 104 m2, brüt 133 m2'dir.

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Adresi : Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi No:192 A Blok Kat:2 Daire:10 Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 2.756,01 m2

Arsa Payı : 355384/13780050

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam,zemin+4 normal katlı(bodrum kat ile birlikte 6 kat)betonarme karkas şekilde inşa edilmiş iki bloktan yapılardır

Kıymeti : 120.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü : 21/03/2018 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 14:15 - 14:20 arası

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Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Kalemi - Osmaniye Adliye Sarayı MERKEZ / OSMANİYE

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, 1762 Ada, 87 Parsel, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz A blokta konumlu olup A blok,bodrum kat+zemin kat+4 normal kat olarak inşaa edilmiştir,bodrum katta sığınak ve ortak alan,zeminkatta 2 adet işyeri,normal katlarda 4'er adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmakta olup toplamda 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır,ana giriş kapısı ferforje demir,merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplama,merdiven korkulukları alüminyum küpeşte,binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı,asansör bulunmakta,doğalgaz ana hattı çekiymiş otopark alanı kilitli parke kaplı ancak etrafı bahçe duvarları ile çevrili değildir,yapının yaşı yaklaşık 2 yıldır.6 nolu bağımsız bölüm 2 adet yatak odası+oturma odası ve açık mutfak+salon+ebeveyn banyosu+banyo+wc+1 adet balkon+hol+antre,giriş kapısı çelik,kapı üzeri panjur kapı olarak imal edilmiştir,bağımsız bölüm içerisi görülememiştir.Net 104 m2, brüt 133 m2'dir.

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Adresi : Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi No:192 A Blok Kat:2 Daire 6 Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 2.756,01 m2

Arsa Payı : 355384/13780050

İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam zemin+4 normal katlı(betonarme kat ile birlikte 6 kat)betonarme karkas şeklinde inşa edilmiş iki bloktan oluşmakta

Kıymeti : 118.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

1. Satış Günü : 21/03/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 20/04/2018 günü 14:30 - 14:35 arası

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Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü Kalemi - Osmaniye Adliye Sarayı MERKEZ / OSMANİYE

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5036 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/01/2018

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