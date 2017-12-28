T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2017/17301 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmazlar yeni yerleşim bölgesi olan Camili Mahallesinde, Vali Cahit Kıraç caddesine 250 metre, Cumhuriyet caddesine 451 metre valilik kampüsüne ise 750 metre kuş uçuşu mesafede bulunmaktadır. Çevresi mesken tarzı yapılarla çevrilidir. Parsel tüm altyapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazlar üzerinde; Bodrum + 3 normal toplamda 3 kattan oluşan Betonarme tarzda inşa edilen yapıda her katta 4 adet toplamda 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Site içerisinde bulunan taşınmaz birinci sınıf inşaat malzemeleri ile imal edilmiştir. Dışı sıvalı ve boyalı dairenin kapısı çelik olup pencereleri ısıcamlı PVC kaplamadır. 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve tuvalet, giriş holü-giriş ve camekân ile kapalı balkondan oluşan dairenin ıslak hacimleri ve mutfak zemini seramik, salon ve odaların zemini parke kaplamadır. Mutfak tezgâhı granit olup tezgâh üstü ve tezgâh altı dolapları bulunmaktadır. Doğalgaz kombi ısıtmalı dairenin tuvalet ve banyo duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Taşınmazlar "konut alanında kalmakta olup, Hmax_12,50 mt. Emsal: 1,00 yapı hükümlerine tabidir. Parsel üzerinde ruhsatlı yapılar bulunmaktadır. Camili plan notları ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği geçerlidir” denilmektedir.

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1 NO'LU TAŞINMAZ : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1596 ada 1 nolu parselde kâin, 3 katlı betonarme karkas binada; 4. Blok, 2. kat, 9 nolu bağımsız bölüm meskenin arsa payı 1/48 ‘dir. Dairenin Yüzölçümü =91,20+16,6 =117,80 m2 Brüt. Adresi: Camili Mahallesi 1591 Ada 4. Blok, Kat:2, Daire: 9 Adapazarı/ Sakarya

Kıymeti : 175.000,00 TL KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 28/02/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, Camili Mah. Adapazarı/Sakarya

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2 NO'LU TAŞINMAZ : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1596 ada 1 nolu parselde kâin, 3 katlı betonarme karkas binada; 2. Blok, zemin kat, 2 nolu bağımsız bölüm meskenin arsa payı 1/48 ‘dir. Dairenin Yüzölçümü = 91,20+ 16,6 =117,80 m2 Brüt. Adresi: Camili Mahallesi 1591 Ada 2.Blok Kat:Zemin, Daire: 2 Adapazarı/ Sakarya

Kıymeti : 175.000,00 TL KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 28/02/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 11:20 - 11:30 arası

Satış Yeri : Sakarya Adliyesi İcra Daireleri Mezat Salonu, Camili Mah. Adapazarı/Sakarya

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Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/17301 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:726767 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de