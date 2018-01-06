T.C. ŞANLIURFA 1. İCRA DAİRESİ

2016/13078 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Şanlıurfa İl, Merkez İlçe, 2430 Ada, 11 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz güneyden yola cephelidir. Taşınmaz üzerinde bulunan bina bodrum + zemin + 4 normal kattan oluşmaktadır. Doğal gaz tesisatı bağlanmıştır. Merdiven basamakları ve sahanlık mermer kaplamalıdır. Binanın her katında 3 adet daire bulunmaktadır. Merdiven ve sahanlık duvarları yarıya kadar mermer lambri üzeri plastik boyalıdır. Binada asansör vardır. Sitede otopark mevcuttur. Daire 4 oda, 1 salon, 3 adet balkon, mutfak, lavabo, banyo ve hol bulunmaktadır. Yerler seramik döşemelidir. Duvarları sıvalı ve boyalıdır. Banyo, tuvalet ve lavabo tavana kadar fayans kaplamalıdır. Pencereler PVC.den kapılar ahşap doğramadan yapılmıştır. Mutfak duvarları tavana kadar fayans kaplamalı ollup mutfak dolabı ve tezgahı mevcuttur. Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır. Daire doğalgaz ile ısınmaktadır. Taşınmaz 180 m2'dir.

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Adresi : Karşıyaka Doğu Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Bozbey Sitesi, A Blok, 1. Kat, 8 Nolu Daire Karaköprü / ŞANLIURFA

Yüzölçümü : 3.004,22 m2

Arsa Payı : 76/3000

İmar Durumu : İmar parseli dahilinde, ayrık nizam 5 kat imarlı parsel

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 28/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 29/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

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Satış Yeri : ŞANLIURFA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI ŞANMED HASTANESİ ARKASI 1. İCRA DAİRESİ (DAİRE İÇERİSİNDE) HALİLİYE / ŞANLIURFA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13078 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:731482 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de