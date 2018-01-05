T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) İCRA DAİRESİ

2016/267 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tekirdağ İli, Saray İlçesi,Kadıköy Mahallesi Karakaya Mevkii 1639 Parsel, numaralı taşınmaz toprak yapısı ve eğim bakımından tarla vasfında ve tarımsal mekanizasyona uygun olup, sulanmayan 1. sınıf mutlak tarım arazisidir. Tekstürel yapısı tınlı-kumlu toprak yapısındadır. Üzerinde konut, ahır ve depo amaçlı kullanılan yapılar bulunmamaktadır. Hali hazırda ekili değildir. Yola cephesi mevcuttur.

Adresi :Tekirdağ İli, Saray İlçesi,Kadıköy Mahallesi Karakaya Mevkii 1639 Parsel,

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Yüzölçümü : 10.320 m2

Arsa Payı :TAM

İmar Durumu : Saray Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15/09/2017 tarihli ve 23710191-310.05-E.4475 sayılı yazısında “ Kadıköy mahallesi 1639 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ait idaremiz tarafından onaylanmış imar planı bulunmamaktadır.” denmektedir.

Kıymeti : 154.542,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmaz sonradan farklı amaçla kullanılması halinde,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.Şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçlı kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır.

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1. Satış Günü : 07/03/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 17/04/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/267 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:731155 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de