T.C. SERİK 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 754 Parsel, Çatallar Mahalle/Köy, Tarla niteliğinde, kadastro yolu mevcut değildir.

Yüzölçümü : 2.900 m2

Kıymeti : 43.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

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2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : SERİK ADALET SARAYI GİRİŞ KAT DURUŞMA SALONU

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 160 Parsel, Çatallar Mahalle/Köy, Tarla niteliğinde, kadastro yolu mevcut değildir.

Yüzölçümü : 3.650 m2

Kıymeti : 54.750,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 15:15 - 15:25 arası

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2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 15:15 - 15:25 arası

Satış Yeri : SERİK ADALET SARAYI GİRİŞ KAT DURUŞMA SALONU

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3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 162 Parsel, Çatallar Mahalle/Köy, Tarla niteliğinde, kadastro yolu mevcut değildir.

Yüzölçümü : 5.600 m2

Kıymeti : 84.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 15:30 - 15:40 arası

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Satış Yeri : SERİK ADALET SARAYI GİRİŞ KAT DURUŞMA SALONU

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4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 57 Parsel, Çatallar Mahalle/Köy, Tarla niteliğinde, kadastro yolu mevcut değildir.

Yüzölçümü : 3.150 m2

Kıymeti : 47.250,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 15:45 - 15:55 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 15:45 - 15:55 arası

Satış Yeri : SERİK ADALET SARAYI GİRİŞ KAT DURUŞMA SALONU

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5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 279 Parsel, Çatallar Mahalle/Köy, Tarla niteliğinde, kadastro yolu mevcut değildir.

Yüzölçümü : 4.900 m2

Kıymeti : 73.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 16:00 - 16:15 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 16:00 - 16:15 arası

Satış Yeri : SERİK ADALET SARAYI GİRİŞ KAT DURUŞMA SALONU

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6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 321 Parsel, Çatallar Mahalle/Köy, Tarla niteliğinde, kadastro yolu mevcut.

Yüzölçümü : 7.650 m2

Kıymeti : 114.750,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 16:20 - 16:30 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 16:20 - 16:30 arası

Satış Yeri : SERİK ADALET SARAYI GİRİŞ KAT DURUŞMA SALONU

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7 NO'LU TAŞINMAZIN

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Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 1373 Parsel, Çatallar Mahalle/Köy, Tarla niteliğinde, kadastro yolu mevcut değildir.

Yüzölçümü : 45.011 m2

Kıymeti : 675.165,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 16:35 - 16:45 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 16:35 - 16:45 arası

Satış Yeri : SERİK ADALET SARAYI GİRİŞ KAT DURUŞMA SALONU

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8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 194 Parsel, Çatallar Mahalle/Köy, Tarla niteliğinde, kadastro yolu mevcut değildir.

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Yüzölçümü : 4.500 m2

Kıymeti : 67.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Mevcut

1. Satış Günü : 12/02/2018 günü 16:55 - 17:05 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 16:55 - 17:05 arası

Satış Yeri : SERİK ADALET SARAYI GİRİŞ KAT DURUŞMA SALONU

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve ayrıca kıymet takdiri tebliğ yapılan aynı adreste satış ilanı tebliğ yapılamayan ve tapu kaydında ilgili olarak bulunanlarada tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın:734022 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de