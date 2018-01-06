EkonomiTC TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
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T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. TARIM VE KIRSAL

KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

Ağrı İl Koordinatörlüğü

Gayrimenkul Satış İlanı

Dosya No: 2017/002/S1

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile TKDK Ağrı İl Koordinatörlüğü toplantı salonu, Abide Mahallesi, Erzurum Caddesi, 612 Sokak No:1 Merkez adresinde 20/02/2018 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 27/02/2018 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN

TAPU KAYDI: Ağrı İli Eleşkirt İlçesi Toprakkale Köyü sınırları içinde yer alan, 1312 Parsel numarasında kayıtlı olan, “Tarla” vasıflı taşınmazdır.

İMAR DURUMU: Değerleme Konusu Taşınmaz “Tarla” vasıflıdır. Mücavir alan sınırlarında yer almamakta, Belediye sınırları dışında İl özel idaresi sınırları içindedir. Söz konusu taşınmaz imarsız alanda yer almaktadır.

HALİHAZIR DURUMU: Ağrı İli, Eleşkirt İlçesi Toprakkale Köyü sınırları içinde yer alan, 1312 Parsel numarasında kayıtlı olan, “Tarla” vasıflı taşınmazdır. 14.000 m² alana sahip parsel belediye mücavir alan sınırı dışında kalmaktadır. Arazi üzerinde; 1 adet besihane ( 3.372,77 m2 ), 1 adet yem deposu ( 437,5 m2 ), 1 adet malzeme makine deposu (200 m2), 1 adet mesken idari bina ( 104,8 m2 ) olmak üzere tek kattan oluşan 4 adet ruhsatlı v yapı kullanım izinli yapı bulunmaktadır. Parsel üzerine, proje ve ruhsatı dışında, yaklaşık 16 m² alanlı foseptik çukuru, 167 m² alanlı silaj deposu, 16 m² alanlı su deposu yapılmıştır. Parsel üzerindeki yapılar toplam 4.289,04 m² alanlıdır. Söz konusu taşınmaza ulaşım yolu mevcuttur.

MUHAMMEN DEĞERİ: 1.825.000, 00 TL + KDV ( Birmilyonsekizyüzyirmibeşbin TL) (KDV Oranı : %18)

İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 11:00 – 11:10

İrtibat Telefonu: 0472 215 33 55

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.

Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak ihale açılış rakamını belirler.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında 136.875,00 TL (Yüzotuzaltıbinsekizyüzyetmişbeş TL) teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.

3- İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini, tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

4- Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.

6- Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.

7- Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.

8- Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Ağrı İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.

9- İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.

Basın:731435 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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