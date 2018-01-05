T.C. TUTAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/153 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağrı İli, Tutak İlçesi

MEVKİİ : Kaşönü Köyü

PARSEL NO : 116 ada 23 nolu parselin ifrazı neticesinde oluşan 116 ada 25 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.997,36 m2' lik taşınmazın tamamı

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-AYTEN KARTAL-21400248922

2- BEDİR KUTLUAY-41887610982

3- BİLAL KUTLUAY-41914610084

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4- CEVDET KUTLUAY-21172256668

5- ENGİN KUTLUAY-21058260420

6- ESENGÜL ÇAKIR-21028261440

7- ESME ÇARBOĞA-18487346146

8- KADİR KUTLUAY-41875611328

9- NADİR KUTLUAY-21121258316

10- NAFİE HINISLI-12203600666

11-BEDRİYE KUTLUAY-21142257688(ÖLÜ)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/153 Esas sayısında dava açılmıştır.

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a) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerekeceği,

c)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

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d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı, bildirim olmadığı takdirde hak sahibi adına Ziraat Bankası Tutak Şubesinde açılacak hesaba hak sahipleri adına depo edileceği,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın:730803 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de