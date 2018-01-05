T.C. TUTAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/166 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ağrı İli, Tutak İlçesi

MEVKİİ : Yayıklı Köyü

PARSEL NO : 252 nolu parselin ifrazı neticesinde oluşan 589 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.129,46 m2' lik taşınmazın davalıların hisselerine tekabül eden 5.013,05 m2' lik kısmı

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-CEMİL DUMAN-11722572546

2- HALİM DUMAN-12520545992

3- SEVİM DUMAN-12547545036

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4-BABA DUMAN - 12637542044(ÖLÜ)

5-REFİYE YILMAZ - 26125092096(ÖLÜ)

6-ŞABAN DUMAN - 11716572774(ÖLÜ)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/166 Esas sayısında dava açılmıştır.

a) Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

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b) Açılacak bu davalara husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerekeceği,

c)Kamulaştırma Kanunu'nun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli bildirdiğiniz Banka şubesine adınıza yatırılacağı, bildirim olmadığı takdirde hak sahibi adına Ziraat Bankası Tutak Şubesinde açılacak hesaba hak sahipleri adına depo edileceği,

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e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin hak sahiplerinin tüm savunma ve delillerini, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın:730918 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de