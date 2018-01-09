T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Uşak Mehmet Akif Ersoy Mah.1. Ve 6.Dadaş sokak No.2 köşesindeki Çevre köyü 4996 ada 1 parsel sayılı 3.509,56 m2 miktarlı arsadır, taşınmaz üzerinde herhanğibir yapı bulunmadığı, zemini iyi topografyası düz, geometrik alanlı, büyüklük ve konum olarak yapılaşmaya elverişli, henüz yol, kanal,su vb.alt yapı tesisleri mevcut değil, mevkii olarak bölgesindeki alt yapı hizmetlerinden faydalanabilecek yakınlıkta, yakın çevresinde boş arsalar, Işık Çakır Sultan Cemevi, Malkoçoğlu İ.Ö.Okulu mevcut, ayrıca Festiva AVM yaklaşım 900 m., Bölge Trafik Müd.1300 m.,Yeni Devlet Hastahanesine 2000 m. Mesafede, şehir merkezine yaklaşık 2,8 km.mesafede, imar planında Emsali 0,30 yüksekliği en çok 8,50 m olan M Adasında (Aktivite alanı) kalmakta olup muhammen bedeli1.228,346,00 TL dir.

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1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/32 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/01/2018 Not : İşbu satış ilanı tüm paydaşlara tebliğe çıkartılmış olup tebliğ edilemeyenlere de tebliğ niteliğindedir.

Basın:732698 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de