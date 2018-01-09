EkonomiTC UŞAK 2 (SULH HUKUK MAH) SATIŞ MEMURLUĞU2017/32 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
BASIN İLAN

T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/32 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Uşak Mehmet Akif Ersoy Mah.1. Ve 6.Dadaş sokak No.2 köşesindeki Çevre köyü 4996 ada 1 parsel sayılı 3.509,56 m2 miktarlı arsadır, taşınmaz üzerinde herhanğibir yapı bulunmadığı, zemini iyi topografyası düz, geometrik alanlı, büyüklük ve konum olarak yapılaşmaya elverişli, henüz yol, kanal,su vb.alt yapı tesisleri mevcut değil, mevkii olarak bölgesindeki alt yapı hizmetlerinden faydalanabilecek yakınlıkta, yakın çevresinde boş arsalar, Işık Çakır Sultan Cemevi, Malkoçoğlu İ.Ö.Okulu mevcut, ayrıca Festiva AVM yaklaşım 900 m., Bölge Trafik Müd.1300 m.,Yeni Devlet Hastahanesine 2000 m. Mesafede, şehir merkezine yaklaşık 2,8 km.mesafede, imar planında Emsali 0,30 yüksekliği en çok 8,50 m olan M Adasında (Aktivite alanı) kalmakta olup muhammen bedeli1.228,346,00 TL dir.

1. Satış Günü : 05/03/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Uşak 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/32 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/01/2018 Not : İşbu satış ilanı tüm paydaşlara tebliğe çıkartılmış olup tebliğ edilemeyenlere de tebliğ niteliğindedir.

Basın:732698 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

ÖNERİLEN VİDEOLAR
ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Avrupa'ya verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması
Spor

Celta Vigo'dan Emre Mor açıklaması

Celta Vigo Sportif direktör Minambres "Bizim niyetimiz onun (Emre Mor) Celta'da önemli bir oyuncu olmasıdır" dedi.
İlber Ortaylı: Liseyi bitiren çocuğu Amerika’ya yollamayın
Hayat

İlber Ortaylı: Liseyi bitiren çocuğu Amerika’ya yollamayın

Ünlü tarihçi Ortaylı, liseyi bitirdikten sonra Amerika’ya okumak için giden çocukların çok yanlış kararlar verdiğini söyleyerek, "18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Liseyi bitiren çocukları Amerika’ya yollamayın diyoruz" dedi.
Benzini biten oyuncu polislerden borç para aldı
Hayat

Benzini biten oyuncu polislerden borç para aldı

Dağ filmiyle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, benzini bitince polisten yardım isteyip benzin istasyonuna gitti. Bu sırada cüzdanını arabada unuttuğunu fark eden Bayraktar, polisten borç aldı.
Avrupa'nın en büyüğü olacak
Ekonomi

Avrupa'nın en büyüğü olacak

1986 yılından bu yana geçici olarak faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Başakşehir’de modern bir çarşı inşa ediliyor. TOKİ tarafından başlatılan projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Sigortasız yaşlılara 1395 lira maaş
Ekonomi

Sigortasız yaşlılara 1395 lira maaş

Devlet 65 yaş üstüne gelen ve emekliliği olmayan yaşlılara üç ayda bir maaş veriyor. Bu maaşın miktarı 2017'de 754 liraydı. MHP, bu durumda olan yaşlılar için kanun teklifi yaptı. Eğer teklif yasalaşırsa sigortasız yaşlılar zam alacak. Yaşlılık maaşı 2018'de ne kadar olacak, 65 yaş üstü sigortasız vatandaşlara devlet ne kadar ödeyecek?

KAPAT

YUKARI