T.C. VEZİRKÖPRÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA ALANI

OLAN ÇAYIRBAŞI MAHALLESİNE AİT KAMULAŞTIRMA İLANI

SIRA İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL VASFI KAMULAŞTIRILAN ESAS DAVACI DAVALILAR DURUŞMA

NO NO NO ALAN NO GÜNÜ

1 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ ÇAYIRBAŞI 299 5 TARLA 550 m2 2017/277 VEZİRKÖPRÜ CENGİZ SEZER 23/01/2018

BELEDİYE TURAN SEZER

BAŞKANLIĞI AYŞE DOK

YUSUF SEZER

1-Davacı kurum tarafından yukarıdaki parsel numaralı taşınmaz Vezirköprü Belediye Encümenince alınan 30/11/2017 tarihli ve 170 nolu kamulaştırmaya başlama kararı ile dava açarak dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitini ve tescilini talep etmiştir.

2-a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b) Açılacak davalarda husumet Vezirköprü Belediye Başkanlığına yöneltilmelidir.

c) 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Vezirköprü Şubesi’ne yatırılacaktır.

e)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

