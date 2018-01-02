T.C. YALOVA İCRA DAİRESİ

2016/1613 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Özellikleri :TAPU KAYDI: Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koru Mah, 253 Ada, 2 Parsel sayılı, 871,31 m2 Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Mesken Tarla, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmazın üzerinde bulunan B Blok 2. Kat, (Bağ.Böl.No:17) deki Dairenin tam hissesiborçlu adına kayıtlıdır.

HALİ HAZIR DURUMU : Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koru Mah, ( 253 Ada, 2 Parsel) Turgutkent Sitesi B Blok No:17 Kat:2 adresinde bulunan keşfe konu taşınmazın belediye hizmetlerindenfaydalanmakta olduğu, parselin yakınında okul, kolej v.b bulunduğu Denize 65 m mesafede olduğu, Çınarcık ilçe merkezine yakın olmasından dolayı sosyal ve kültürel faliyetlerden yararlandığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz içinde bulunan keşfe konu dairenin Zemin+ 5 katlı binanın 2. katında bulunduğu görülmüş olup, daire kapısı kapalı olduğundan görülememiştir. Koru belediyesi İmar İşlerinden kurulumuzca alınmış bilgilere göre binanın, belediyece onaylanmış olan ruhsat projesinde, Brüt 93,33 m2, Net:74,93 m2 3+1 yapılaşma Şartında (1 salon, 2 Oda,1 Yatak Odası, 1 mutfak, 1 Banyo/wc, 1 wc)' sinin bulunduğu bilgilerine ulaşılmıştır.Dışarıdan yapılan gözlemlerde ise ısıtma sisteminin doğalgaz olduğu, daire kapısının çelik kapı, camlarının pvc doğrama olduğu, binanın yaklaşık 30 yıllık olduğu gözlemlenmiştir.

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Adresi : Koru Mah, Turgutkent Sitesi B Blok No:17 Kat:2Çınarcık / YALOVA

Yüzölçümü : 871,31 m2

Arsa Payı : 28/1021

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygl. imar planı içersinde Ayrık Nizam 2 Kat yapılaşma şartlarında TAKS.:0,40, KAKS: 0,80 olarak planlandığı ve taşınmz Kıyı Kenar Çizgisinde ilk 100 m içerisinde olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 175.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 06/03/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 10:15 - 10:20 arası

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Satış Yeri : UĞUR MUMCU TİYATRO SALONU - RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ HUZUR SOKAK NO :2 KAT :1 MERKEZ / YALOVA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

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3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve tebligat yapılamayan ilgililere İİK.127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.

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6- Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı 6352 Sayılı Kanun İle Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması konulu yazısı doğrultusunda , İİK 9.Maddesinin " İcra İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödemenin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra İflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. " amir hükmü gereğince "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın TR84 0001 5001 5800 7274 0403 61 IBAN nolu müdürlüğümüzün T.C.Vakıfbank YalovaŞubesi "Emanet Kasa Hesabı"na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir." Katılımcıların ihale sırasında , ihaleye girilecek dosya numarası yazılı banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup,nakit teminat kabul edilmeyecektir" 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1613 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/12/2017

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(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın:729492 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de